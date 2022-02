Teatro Esquilo, un nuevo espacio para el arte en Allen

“Es el único teatro de la Argentina que fue construido por una sola persona”. La precisión le pertenece a Fernando Zalazar, esa sola persona. La particularidad es que Teatro Esquilo, este nuevo espacio cultural emplazado en Allen, fue construido, además, con fondos propios. El lugar cuenta con cuatro espacios ambientados y en los cuales se desarrollarán diferentes actividades.

Habrá una academia de teatro para chicos, jóvenes y adultos. La inauguración del teatro ubicado en Don Bosco 470, será el sábado 5 de marzo, a partir de las 21.30 hasta la medianoche. La entrada es libre y gratuita y, por protocolo, ingresarán grupos de hasta 30 personas. “La idea es que el mismo teatro sea el protagonista este día”, destaca Zalazar en diálogo con RÍO NEGRO.

La apertura estará sujeta a las disposiciones y protocolos por la pandemia. Es por eso que Zalazar diseño una especie de laberinto artístico para que el público pueda disfrutar y palpar en carne propia todo su trabajo. “La inauguración va a ser muy atípica por el Covid. Van a ser, aproximadamente, grupos de 30 personas que van a ingresar, van a ir pasando por los espacios, que son cuatro que están diseñados temáticamente, después van a entrar al teatro y de ahí van a salir por otro lugar”, indicó el artista.

Zalazar construyó su propio teatro. (Foto: Gentileza)

El director del nuevo espacio artístico, con el que contará la ciudad de Allen, es profesor de teatro y también trabajó como director de Cultura (2000/2007), pero siempre soñó con tener su propio teatro. Una mañana mientras trabajaba en el patio de su casa, en su huerta, comenzó a visualizarlo. Así fue que ese mismo día fue poniendo sillas, una al lado de la otra, hasta que colmó el lugar. Eran 150.

La decisión de comenzar a construirlo fue difícil porque no tenía recursos económicos, pero lo más importante estaba: sus ganas. Por ese entonces tenía 50 años y mientras trabaja, de a poco, iba construyendo. Hasta que vino el empujón fuerte. “En diciembre de 2019 renuncié a la escuela, dejé de dar clases y eso me dio más tiempo. Aprovechaba las tardes», contó el director del teatro. Y las vueltas de la vida terminaron ayudándolo: mientras muchos cerraron sus negocios en 2020 por la pandemia, Zalazar no dejó de trabajar.

Es que junto a su mujer, Claudia, hace 33 años tiene un local de productos de limpieza. “Vendimos 20 veces más que antes. Porque la gente antes de ir a los hipermercados, por miedo a contagiarse, nos venía a comprar a nosotros”, aseguró el profesor. Así fue como pudo terminar de construir su espacio artístico. Todo fue pensado. Inclusive hasta el nombre del teatro que es un homenaje al primer dramaturgo occidental, quien se llamaba Esquilo. Fue el que introdujo en el teatro el segundo personaje y el conflicto; ya que en la antigua Grecia, las obras se hacían con uno solo.

Ambientes temáticos

Además del teatro en sí, el lugar cuenta con cuatro espacios muy particulares para disfrutar antes de ingresar a la sala principal. Zalazar los diseñó y construyó especialmente. “El Espacio del Descanso es donde van a estar los familiares, amigos o allegados de quienes salen de la academia de teatro. Después tenés el Espacio Griego que ahí tenés una cascada de agua, con un estanque, donde vas a podes acercarte más o menos a un metro de la cascada. Y detrás de eso hay toda una fachada veneciana, que es un homenaje a las escenografías. Luego sigue el Espacio de la información y de servicios, donde se encuentra la boletería y la cartelera con los próximos espectáculos. Y lo particular es que este espacio está intervenido con 15 frases de las más importantes que Esquilo, 525 años A.C. Y para finalizar está el Espacio de las Artes Plásticas, donde hice un piso de cerámica que es una réplica del cuadro de Joan Miró, El Catalán, en otros colores. Ahí se van a poder poner cuadros, de todo tipo de tamaño, y también caballetes. Y a la derecha de ese mismo espacio hay un bar, donde podes pedir un café cortado o un café”, explicó el artista y dueño del teatro.

A partir del lunes 7 se inician las clases en la academia de teatro. Las clases serán de lunes a jueves para chicos desde siete años y hasta adultos mayores de 70. Y en mayo comienzan “Cosechadores de Sueños”, que serán clases para los chicos con síndrome de down. “Ese es un grupo muy lindo”, afirmó Zalazar. Mientas que de viernes a domingo el teatro estará abierto para espectáculos y para disfrutar del bar. Para entradas y consultar por las clases los interesados se pueden contactar a través de la cuenta de facebook @teatroesquilo o al 2984- 616310.