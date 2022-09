Videoteca: del under porteño a Stranger Things, las mil vidas de «Héroes», de David Bowie

“Héroes” es una de las canciones más características de David Bowie y la segunda más versionada de su catálogo, después de “Rebel rebel”. Editada el 23 de septiembre de 1977 como primer single del disco homónimo, es acaso el punto más alto de los años de Bowie en Berlín, ciudad en la que se instaló, junto a Iggy Pop, a fines de 1976 y en la que permaneció hasta fines de 1979. En ese tiempo, creó lo que se llamó la “Trilogía de Berlín”: tres discos, “Low” y “Héroes, ambos de 1977, y “Lodger”, de 1979, que marcaron un cambio estético definitivo en el artista que escapaba de una muerte segura, tal como él mismo lo reconoció, si permanecía en Los Ángeles, ciudad que habitó durante la primera mitad de los ‘70.

Sobrio a su modo y sumamente prolífico, porque no sólo editó tres discos suyos, sino también colaboró de manera decisiva en “The Idiot” y “Lust for Life”, los dos primeros discos solistas de Iggy Pop editados en 1977, Bowie se desprendió definitivamente de quien había sido hasta entonces, un artista invadido por demasiados alter egos, para enfocarse en su música, tanto como en su propia carrera.

Aunque cueste creerlo, la canción no fue un éxito mayor en el Reino Unido o en los Estados Unidos como no lo fueron, en su momento ninguno de los discos de la trilogía de Berlín, pero se convirtió, con el tiempo en una de sus canciones características de Bowie, sobre todo a partir de las decenas de versiones de parte de otros artistas.

Coescrita por Bowie y Brian Eno, producida por Bowie y Tony Visconti, y grabada en julio y agosto de 1977 en el Hansa Studio, se publicó hace 45 años en el Lado A del single cuyo Lado B fue la muy experimental pieza instrumental “V-2 Schneider”, que también sería parte del disco “Héroes”.

“Héroes, la canción”, cuenta la historia de dos amantes que Bowie descubrió besándose en la calle, mientras miraba desde la ventana del estudio de grabación berlinés ubicado a menos de 500 metros del tristemente célebre Muro. Aquellos amantes no eran otros que el propio Tony Visconti, su productor, y Antonia Maass, una cantante alemana de quien Visconti se había enamorado. Pero como en aquel momento Visconti era un hombre casado, los nombres de aquellos “héroes” amándose bajo la atenta vigilancia de los soldados de Berlín oriental trascendieron unos cuantos años después.

Como suele suceder con ciertas canciones, su lírica se resignifica. Y es lo que sucedió con “Héroes”, que se transformó en un himno multipropósito, acaso por la épica que exige su interpretación, el crescendo de la guitarra y los teclados y porque su estribillo nos invite a ser héroes al menos por una vez.

Lo que sigue son algunas de las versiones de esta canción:

Richard Colememan y su grupo Fricción

Comenzamos con esta versión «argenta» que Fricción, el supergrupo de los 80 que lideraba Richard Coleman, hizo de Héroes porque creemos que es de las mejores que se hayan hecho. Y no sólo nosotros lo creemos, también el propio Bowie porque cuando vino a la Argentina, en septiembre de 1990, para un show en Vélez, al momento de tocar «Héroes», el público comenzó a cantarla en se versión en castellano. Bowie no entendía lo que estaba sucediendo y no salía de su asombro por escuchar a 60 mil personas cantando «Héroes» en castellano. Luego del show, tras preguntar qué cuernos había sido eso, le alcanzaron el disco de Fricción. Ahí entendió todo.

Fricción fue en sus comienzos un grupo paralelo a sus respectivos proyectos que formaron Richard Coleman y su amigo Gustavo Cerati, Christian Basso y Fernando Samalea. Tocaban habitualmente en el Stud Free Pub, un reducto legendario del under porteño de los 80. Como no tenían demasiados temas propios, Cerati sugirió hacer algunos covers y todos estuvieron de acuerdo en que «Héroes, de Bowie, fuera uno de ellos. Ya con otra formación y establecida como banda con temas propios, Fricción incluyó su versión de «Héroes» en Para Terminar, su segundo y último disco, editado en 1988.

Abajo, tres versiones: una de Fricción en el programa Badía y Compañía, la de Bowie en Argentina y Richard Coleman, acaso la mejor y más potente, para el DVD «Actual», de 2016.

The Wallflowers, para la banda sonora de «Godzilla» (1998)

Depeche Mode incluyó una versión «Héroes» en MODE, su disco de 2020.

Una breve historia alrededor de «Héroes»: en 1980, Dave Gaham fue reclutado por Vince Clark para los Depeche Mode, luego de escucharlo interpretar su versión del tema de Bowie en un salón de eventos.

Coldplay, durante un show en el Rose Bowl, en Pasadena, en 2016

Versión de Motörhead de 2016, incluida en su disco de versiones Under Cöver (2017)

La versión de Peter Gabriel, de su disco «Scratch my Back» (2010), incluida en la serie de Netflix Stranger Things.

La canción aparece en el episodio 3 de la primera temporada de Stranger Things, pero su segunda aparición en la serie, al final de la temporada 3, resulta de lo más conmovedor que ha ofrecido esta extraordinaria producción de Netflix, y eso que circunstancias conmovedoras le sobran. Sin embargo, pocas lo son más que ese momento musicalizado con la interpretación de Peter Gabriel de «Héroes»