Yazmín Mer, la vestuarista neuquina que viste al teatro regional, cuenta los secretos del oficio

Yazmín Mer es una neuquina de jóvenes 33 años y una de las más creativas de la escena teatral regional en una actividad por demás particular: no deja de vestir personajes, de hacer magia, porque Yazmín es una vestuarista incansable que figura en todos los elencos de la zona. Una trabajadora imparable que heredó el oficio de sus abuelas.

Con más de 50 vestuarios de obras teatrales en su haber Yazmín dialogó con RÍO NEGRO.

P: ¿Hace cuánto que sos vestuarista de teatro?

R: Ahora en octubre se cumplen 12 años de que hice mi primer vestuario. Fue para la obra «Obeliscópolis» del Elenco Otra vez Sopa. Se estrenó en el teatro Ámbito Histrión, bajo la dirección de Carlos Barro. Desde ese momento he trabajado ininterrumpidamente hasta la fecha. Formo parte estable de dos elencos, Crash Teatro y Escénica Tea Danz Experimental, los que trabajan desde hace muchos años produciendo espectáculos de manera constante. Además, he tenido la suerte de poder trabajar con muchos otros elencos, directores y directoras de la zona.

P: ¿Te formaste en alguna academia?

R: Hice la carrera de Diseñadora de Indumentaria en la Escuela de Diseño en el Hábitat de Neuquén y un año de la Licenciatura en Artes Visuales en el IUNA de Cipolletti.

P: ¿Tenés fresco el recuerdo de en cuántas obras de teatro participaste como vestuarista?

R: Participé en más de 50 espectáculos. La mayoría obras de teatro, pero también hice el vestuario para un espectáculo de acrobacias circenses, para una banda de música afro-peruana y una película de producción regional.

P: ¿Cómo es el trabajo con los directores y elencos?

R: Es un trabajo muy interesante dónde luego de ver ensayos, leer el texto y charlar un poco del proceso, propongo ideas, bocetos y materiales para la construcción de los vestuarios.

P: De alguna manera los personajes se construyen también a partir de la ropa, ¿No es cierto?

R: Si el proceso está muy avanzado me adapto al personaje para proponer, pero a veces participo más de ese proceso y entonces sí puede influir la vestimenta, condicionar de alguna forma las acciones y movimientos.

P: El vestuario de un personaje no es un disfraz, ¿cómo haces para elegir cada atuendo, cada color, cada forma, cada textura, en donde parece que nada es casual? Todo parece dirigido, específico, donde todo tiene una razón, ¿es así?

R: Lleva un tiempo de investigación, prueba y error, en la que influye mucho todo el contexto de la puesta en escena, ya sea la escenografía, las luces, la época en que está planteada la obra, el resto de la estética en general. Y por supuesto quién va a usar la ropa, más allá del personaje, los cuerpos son un mundo sumamente diverso y hermoso. Personalmente, me gusta mucho inspirarme en algún artista plástico, una canción, una película, lo que me remita a ese universo que quiere representar la directora o director.

P: ¿Tiene alguna incidencia el director de la historia o cómo es?

R: La persona que dirige tiene muy en claro de qué forma quiere llevar a escena ese texto, tomando muchas decisiones, ya sea un texto propio o si hará su propia versión de una dramaturgia ajena. Entonces, se convierte en un trabajo en conjunto en el que vamos acordando diferentes detalles.

P: ¿Alguna vez fuiste premiada por el vestuario?

R: Recientemente, gané una mención por el vestuario de “La noche de las tórridas” del elenco Escénica Tea Danz en el marco de la 36° Fiesta Provincial del Teatro.

P: ¿Cuánto tiempo te lleva terminar el vestuario de cada personaje?

R: Eso depende de la complejidad del vestuario: a mí me gusta trabajar intensamente por períodos cortos de tiempo, donde me dedico exclusivamente a esa pieza hasta terminarla. Además del diseño, también hago la confección de las prendas de manera muy artesanal. Uso la máquina de coser a pedal de los años ´60 que era de mi mamá y también trabajo bastante a mano. La confección a medida es un hermoso oficio que heredé de mis abuelas.

P: ¿Cuánto tiempo te lleva el vestuario de un personaje y el de un elenco que pueden ser cinco en promedio?

R: Trabajo medio día en otro rubro y los fines de semana hago boletería en el Histrión, por lo que solo dedico a vestuarios las tardes de lunes a jueves. Conseguir los materiales me puede llevar un día entero o dos, otro día para desarrollar la moldería y cortar, luego la confección puede ser uno o dos días más. Creo que para hacer la vestimenta de 5 personajes me llevaría por lo menos un mes, o mes y medio.

P: Siendo una vestuarista independiente ¿Quién aporta los recursos para adquirir materiales y telas, por ejemplo?

R: Me gusta elegir, ver y comprar los materiales personalmente, por lo general lo vamos charlando con los elencos, si tienen algún fondo me dan algo o si no compro yo y me van devolviendo el dinero de los gastos.

P: ¿Cómo es un día de trabajo para vos y cuando descansás?

R: Me gusta mucho dormir y suelo acostarme tarde, las mañanas no me resultan inspiradoras ni productivas. Por suerte mi realidad laboral me permite no tener que madrugar y tener tiempo de ocio, súper necesario para resolver algunos desafíos que a veces plantean los vestuarios. En esos momentos de relax suelen aparecer mejores ideas que cuando me siento formalmente con lápiz y papel.