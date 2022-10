Te.Ne.As.: comienza una semana de teatro neuquino en Junín de los Andes

Desde hoy hasta el próximo domingo, Junín de los Andes será sede del 22° Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas. Gestionado y organizado por Teatristas Neuquines Asociades (Te.Ne.As.) ofrecerá, durante siete días, 50 funciones en 22 espacios de montaje, entre los que incluyen plazas, hospital, salas de atención primaria, jardines, escuelas, secundarios, ISFD, comunidades rurales, espacios culturales y centros vecinales.



“El teatro nos refleja, un teatro para nuestro pueblo” fue el título elegido por los organizadores y no hay nada metafórico en sus palabras. Más bien, todo lo contrario: es todo literal. Porque uno de los objetivos, acaso el más importante de ellos, es la construcción de una sala de teatro.

Es que, aunque parezca mentira, Junín de los Andes nunca tuvo una sala de teatro propiamente dicha. Y Te.Ne.As., a través de este encuentro, suele lograrlo. Pr caso, ya lo hicieron hace unos años en Villa La Angostura y Aluminé. Y los y las teatristas juninenses esperan con este encuentro visibilizar la necesidad de contar con una sala destinada al teatro.



Como cada año, al encuentro le dará apertura, hoy, a las 16, el gran Desfile Inaugural, en el que las y los artistas recorrerán la ciudad compartiendo junto a la comunidad el espacio público para invitar a sumarse a esta celebración del teatro y las artes escénicas.

Dentro del Encuentro también se realizará el Foro de Teatristas, que permite seguir debatiendo e intercambiando experiencias para avanzar en la conquista de derechos, de políticas públicas y en el fortalecimiento de nuestro sector, y habrá un espacio para compartir consultas e inquietudes con la representación neuquina del Instituto Nacional del Teatro.

Además, tendrá lugar la “Jornada sobre género y diversidad en ámbitos artísticos”, y el programa especial “El teatro va a la escuela” en donde luego de cada función se realizará un desmontaje con la comunidad educativa.

Cada vez que tenemos que ensayar o montar una obra tenemos que trasladarnos con todo, armar y desarmar. Y no es lo mismo a tener un espacio donde establecernos. El teatro de Junín necesita su casa”. Victoria Vincent, gestora cultural y teatrista de Junín de los Andes.

Luego de que se realizara en Aluminé y Villa Pehuenia- Moquehue, en 2019, el Encuentro se vio interrumpido durante 2020 debido a la pandemia de Covid- 19 que, que recuerda la organización en su gacetilla de prensa, “puso a las y los artistas de la provincia en una situación sumamente apremiante”. El año pasado el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Neuquén.

Para su concreción, el 23 de septiembre pasado, Te.Ne.As, y el municipio de Junín firmaron, en conferencia de prensa, el convenio de mutua cooperación, en el cual el gobierno local se comprometió a aportar, entre otras, viandas y transportes para el conjunto de artistas. En este sentido, este año pudo concretarse la realización del Encuentro en Junín de los Andes que había sido elegida como próxima sede al finalizar la edición de 2019, gracias al equipo organizador de artistas juninenses que vienen gestionando en la localidad.



Más allá de que el año pasado tuviera lugar en la capital provincial, Te.Ne.As. lleva su encuentro a lugares donde el teatro necesita ser visibilizado y Junín lo necesita.

Así lo entiende Victoria Vincent, gestora cultural e integrante de los elencos de las obras locales “El tiempo de las mandarinas”, de la agrupación de teatro independiente Los Unos y Los Notros; y de “Universo Lila”, de la agrupación Laralila Arte y Juego Itinerante en un diálogo con Río Negro: “Llega mucha gente con proyectos y no hay espacios. Por eso, para nosotros el apoyo de Te.Ne.As. con la presencia de este encuentro es muy importante para visibilizar la cantidad de gente trabajando en la cultura. Siete elencos de Junín participando es un montón”, destaca.



Vincent cuenta que, en un principio, el lema iba a ser “teatro para nuestro pueblo”, pero luego lo modificaron por “un teatro”. Es que teatro hay y mucho en Junín, lo que no hay es un espacio para darle a todo ese quehacer teatral un lugar físico que lo instituya y lo visibilice, albergue como corresponde. “Cada vez que tenemos que ensayar o montar una obra tenemos que trasladarnos con todo, armar y desarmar. Y no es lo mismo a tener un espacio donde establecernos. El teatro de Junín necesita su casa”, remarca.

Y esta es una de las razones de ser de Te.Ne.As. al momento de llevar su encuentro al interior provincial: ayudar a cada lugar a impulsar su teatro. En este sentido, Te.Ne.As. lo tiene muy claro: no tener las condiciones necesarias para hacer un festival parece ser la condición necesaria para hacer este festival.

Porque, como recuerda Te.Ne.As. en su texto de prensa, el Encuentro de Teatro y Artes Escénicas es una iniciativa única en la provincia de Neuquén y una de las pocas que existen en el país: autogestionada y llevada adelante por un equipo organizador de artistas que gestionan durante meses todo lo necesario para su realización. Los propios teatristas hacen que este encuentro sea posible allí donde las condiciones no lo harían posible.