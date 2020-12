Esperan perros para la búsqueda del policía desaparecido en Cutral Co

La búsqueda del policía desaparecido en Cutral Co desde el domingo último sigue sin dar resultados. La familia de Mario Alberto Quesada, que viajó desde Zapala y se instaló en la zona, indicó que hoy podrían llegar los perros para colaborar con el operativo.

De este modo, se sumarán más herramientas para colaborar con los rastrillajes para dar con Quesada. Ayer, el avión de la policía provincial realizó el sobrevuelo por la zona y llegó hasta Ramón Castro y Zapala. Sin embargo, el resultado fue infructuoso.

Los padres de Quesada, María Esther San Martín y Pablo Quezada comentaron que se les informó que esperan la llegada de perros rastreadores para seguir con las tareas que se hacen por tierra y que también se dispondrá de drones.

La familia no puede precisar si existió una razón que motivó, al efectivo que se desempeña en el área de Asuntos Internos en la División Seguridad Cutral Co, a irse de la zona. Quesada, de 39 años, tiene dos hijos y desde hace unos cuatro años cumple sus tareas en Cutral Co, donde también hace servicios adicionales en un supermercado. Se lo vio por última vez el domingo a las 19, en la zona de parque industrial, en bicicleta.