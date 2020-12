"¿Cómo puede ser que mi hijo desaparezca así?" dijo la madre del policía buscado en Cutral Co

Los padres del policía Mario Alberto Quesada, del que no se sabe su paradero hace 48 horas reclaman celeridad en la búsqueda no solo en Cutral Co sino en otros lugares. Insistieron en que si alguien lo vio que aporte los datos que tenga. El efectivo policial fue visto por última vez en bicicleta el domingo por la tarde, en Cutral Co.

La familia explicó que tomaron conocimiento que a su hijo lo buscaban a partir del llamado de un pariente de Cutral Co, quien les preguntó si sabían dónde estaba. De inmediato, organizaron el viaje y llegaron el lunes por la noche desde Zapala.

La mujer hizo un sentido pedido a su hijo: "Que no tenga miedo, ni vergüenza, que venga que acá estamos sus papás, su familia para ayudarlo, firmes".

Y al resto de la comunidad, los familiares pidieron que colaboren en aportar algún dato. "¿Cómo se desapareció así de golpe?", se preguntó la mujer. Su esposo explicó que no tienen ninguna pista de dónde está.

Tampoco pueden contar alguna situación que atravesara el efectivo policial porque era muy reservado con sus cuestiones. "No nos quería preocupar y solo nos preguntaba cómo estábamos nosotros", aclararon.

La última comunicación que mantuvo la mamá fue el sábado por la tarde, cuando Mario hacía un servicio adicional en un supermercado de la zona. Allí le relató que al día siguiente iba a hacer actividad física y que después tenía que lavar la ropa. Desde entonces, no supieron nada más. Cuando la madre lo llama, el celular da de inmediato el buzón de voz.

La búsqueda no se circunscribe a Cutral Co y Plaza Huincul sino que también lo hicieron por Picún Leufú, Paso Aguerre, Zapala, Añelo, Arroyito, Zapala. Al rastrillaje que realiza la fuerza policial se le suman los que ellos mismos emprendieron con la ayuda y colaboración de familiares y conocidos.

Los jefes policiales que los atendieron, les indicaron que permanecieran tranquilos y que vendrían perros desde Río Negro para sumarse a la búsqueda.

Los familiares estuvieron también en fiscalía y allí aportaron datos sobre las características de Mario y las actividades que habitualmente realizaba.

Esta mañana un avión de la policía provincial inició la búsqueda pero sin tener resultados satisfactorios.