Sigue la búsqueda del policía de Cutral Co desaparecido el domingo

La búsqueda del policía de Cutral Co que fue visto por última vez el domingo por la tarde, se intensificará hoy. Los rastrillajes se harán por tierra y por aire. Es por eso que está previsto que llegue el avión de la policía neuquina para colaborar con la búsqueda.

La última vez que se lo vio a Mario Alberto Quezada fue el domingo por la tarde, alrededor de las 19, cuando andaba a bordo de su bicicleta en la calle Domingo Savio del parque industrial de Cutral Co.

Sus compañeros advirtieron su ausencia cuando debía presentarse a trabajar en el área de Asuntos Internos de la Dirección Seguridad Cutral Co el domingo y no lo hizo. Tampoco se comunicó. El uniformado alquilaba un departamento en la calle Di Paolo, donde ayer se hizo un allanamiento para verificar que no estuviera en ese lugar.

"Hoy se harán rastrillajes más intensos y sobrevuelos. Se harán los operativos de búsqueda con efectivos policiales de aquí que seguirán haciéndolo y con uniformados que colaborarán desde Neuquén", explicó el comisario inspector Ariel Pereira.

Ayer, llegaron a la comarca petrolera sus familiares más directos que viajaron desde Zapala, localidad de la que es oriundo Quezada. La causa de presunta desaparición de persona la sigue la fiscalía única de Cutral Co.