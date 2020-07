¿Está en condiciones de volver a los entrenamientos el fútbol argentino?

El regreso a los entrenamientos encierra no sólo el comienzo de la reanimación de la industria del fútbol, sino también la reactivación física de los futbolistas que hace cuatro meses está en stand by. Pero el coronavirus acecha permanentemente, no permite bajar la guardia ni descuidarse, y las dudas por volver a las prácticas persisten más allá de las intenciones.

Postergada en un par de oportunidades la reunión entre autoridades de Salud de la Nación y la AFA, es inminente el encuentro entre las partes para decidir la vuelta de los entrenamientos pero mientras la espera continúa, un referente como Carlos Tevez dejó su punto de vista sobre el tema.“Es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver, cuando hay gente que se está muriendo”, dijo el Apache sin muchas vueltas. “Tengo mi opinión, hay mucha presión de todos lados. El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo es difícil”.



Los dichos de Tevez abren una grieta y ponen de un lado y otro declaraciones de voces pesadas del ambiente del fútbol que piden por volver. El pedido es que mucha gente, no sólo jugadores, vive directa o indirectamente de la industria de la pelota y necesitan del sustento aunque sea adaptada a una nueva realidad.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, advirtió que la luz verde para los entrenamientos se dará sólo si la situación sanitaria mejora. “Depende de los datos de estos días. Con protocolos se minimizan los riesgos pero lo que sí hay que pensar es como encaja esto (la vuelta a los entrenamientos) en el contexto epidemiológico. En función de lo que pase, veremos”.



“Estamos en una situación de riesgo de desborde del sistema de salud. Quizás se puede esperar unas semanas más. Los jugadores transitan, circulan y tienen la misma posibilidad de infectarse que el resto de las personas. En esta situación tan relevante, es una decisión difícil”, explicó.

“El entrenamiento es clave para reanudar el fútbol y sería bueno que suceda, pero no podemos soslayar la situación epidemiológica y sanitaria por los jugadores, por la transmisión y por el gesto que significa que puedan entrenar e infectarse”, resaltó Vizzotti.