Está grave y espera una cama de terapia hace tres días en la guardia de Roca

La saturación del sistema sanitario sigue mostrando señales de alarma ante un nuevo aumento de casos covid en las principales ciudades de Río Negro.

En Roca, un hombre de 55 años quien padeció una urgencia hipertensiva está internado hace ya tres días con Asistencia Respiratoria Mecánica en las camas del Servicio de Emergencias, en la guardia central del hospital López Lima.

"Hace tres días está intubado y no tenemos un lugar donde derivarlo", aseguraron fuentes del sector consultadas por RIO NEGRO. "No lo recibe nuestra terapia ni ninguna de afuera porque está lleno. Hace tres días que no tenemos respuesta", indicó uno de los profesionales.

Los médicos aseguraron que es un paciente que requiere de cuidados críticos, pero hace ya tres días que está en la misma situación.

En estos momentos, el hombre permanece grave con patologías no covid. No obstante, preocupa el riesgo de contagio ante la exposición por estar en un lugar que no es el óptimo ante su situación de salud.

100% de ocupación

Hace varios días que la guardia viene en una situación de saturación, ya que está recibiendo también pacientes covid descompensados. A modo de ejemplo, relataron la situación vivida el miércoles cuando llegaron a sostener seis pacientes descompensados en guardia por falta de lugar en otros sectores.

En el caso de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Francisco López Lima, hace tiempo permanece con ocupación plena y actualmente son todos casos covid-19. Días atrás hubo algunos pacientes con otras patologías, indicaron desde el servicio.

Roca es una de las ciudades donde más han aumentado los casos de coronavirus en el último tiempo. El promedio diario de casos positivos pasó de 20 a 50 en un mes. Ayer llegó a 500 casos activos de covid-19, cifra que no se veía desde la primera ola el año pasado.