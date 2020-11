Estaciones de servicio evalúan pagar aguinaldos en cuotas

La decisión del gobierno nacional de dejar afuera a las estaciones de servicio de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) dejó al sector en una crítica situación. Ahora los estacioneros evalúan maniobras para evitar despidos y como primera opción analizan pagar aguinaldos en cuotas y en algunos casos hasta una parte de salario como no remunerativo.

“En varias provincias se está trabajando sobre el tema de pagar el aguinaldo en dos cuotas y que sea no remunerativo, pero eso lo tiene que definir el ministerio de Trabajo, nosotros lo presentamos, pero depende de su aprobación”, señaló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni, en diálogo con Energía On.

La decisión del ejecutivo de excluirlos de los ATP tomó por sorpresa al sector que desde el inicio de la cuarentena fue catalogado como servicio esencial y desde finales de marzo sus ventas nunca recuperaron su nivel habitual. Además se dio en medio de los aumentos de salarios que acordaron algunas cámaras con los sindicatos locales.

Aseguran que nada más y nada menos que el 65% de las estaciones expende menos de 292.000 litros lo que significa que trabajan a pérdida. De las 5.015 estaciones nucleadas en la Cecha, son 3.300 las que enfrentarán serios problemas para cumplir con sus obligaciones a fin de mes.

“Hoy estamos en medio de una crisis más profunda de la que estábamos hace unos meses porque nos obligan a pagar todos los impuestos, pero nos sacan los ATP que fue la única ayuda que nos dio el gobierno”, indicó Bornoroni.

Inmediatamente luego de ser notificados que no iban a recibir el apoyo estatal, la Cecha le solicitó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que revierta la decisión, pero no hubo acuerdo. “El ministro Kulfas nos dijo que no estábamos en una situación crítica y nosotros con números le demostramos que sí, pero nos reiteró que no nos correspondía”, detalló el directivo.

Desde la confederación aseguraron que continúan con el compromiso de no reducir personal en medio de la pandemia, pero remarcaron que para eso no hay más alternativa que partir, al menos, en dos el pago de aguinaldo y en algunos casos pasar parte del básico como no remunerativo.

Todavía no están los resultados de expendio de octubre, pero desde el sector estiman que no van a haber cambios respecto a la situación de septiembre que mostró que, por cuarto mes consecutivo, las ventas estuvieron un 25% por debajo de los valores prepandemia.

“Creemos que octubre si no va a ser el 25% nuevamente, va a ser el 23%. Seguimos con ventas bajas en situación crítica y problema acá es que no es un porcentaje chico de estaciones son más de la mitad. Al caerse el volumen que vendemos pasamos a situación crítica porque tenemos comisiones bajas, entonces si no vendemos mucho deja de ser rentable la estación y pasa a pérdida”, enfatizó Bornoroni.

Según la información que manejan los estaciones recién en diciembre se verá un mejor desempeño en las ventas, pero esperan que sea enero el mes que finalmente iguale a lo que se vendió hace un año. De ser así, los estacioneros registrarían números en verde después de 9 meses de pérdidas y endeudamientos para cubrir costos fijos.