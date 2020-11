Sigue estancado el consumo de combustibles

Lo que en junio parecía que era un paso más hacia la recuperación del sector de venta de combustibles en realidad era la nueva normalidad de las estaciones de servicio. Entre el sexto mes del año y septiembre, la demanda de combustibles del país se mantuvo un 25% debajo de lo que se vio en febrero.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) presentó un nuevo informe sobre la evolución del consumo de combustibles que graficó la compleja situación que atraviesan los estacioneros. Si bien septiembre registró un alza del 3,4% respecto a los volúmenes comercializados en junio, los 1.149.936 metros cúbicos (m3) que se expendieron están un 24,7% por debajo de lo que se vendió en febrero que fue 1.498,315 m3.

“Desde junio venimos con un amesetamiento de una caída de un 25%, lo cual nos representa una dificultad para seguir adelante y a eso le sumamos la perdida de los ATP por no ser considerados como actividad crítica”, señaló en declaraciones el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni.

La pequeña alza que hubo a nivel nacional estuvo impulsada por la venta de naftas que mostró un crecimiento del 9,7% en septiembre respecto a junio, mientras que la salida del gasoil cayó un 0,9% en comparación al sexto mes del año. Sin embargo, el sector considera que la suba en las ventas de la nafta marca una “recuperación lenta” porque aún están un 32,9% por debajo de lo que se vio en febrero.

El documento que elaboró la Cecha en conjunto con la consultora Economic Trends muestra que el 67,1% de las estaciones de servicio vendió volúmenes en septiembre que no le permitieron cubrir sus gastos operativos. “La perspectiva de continuar endeudándose, en una situación que ya no se perfila como transitoria, sino más bien como permanente, ya no resulta viable”, asegura el informe.

El estancamiento de la venta de combustibles que se registró en septiembre a nivel país se explica principalmente porque son solo 2 las provincias que registraron una recuperación en las compras superior al 60% respecto a los meses previos: Chubut recuperó un 61,6% de las ventas mientras que Misiones un 84,1%.

En contraste, Santiago del Estero (11,2%), Catamarca (19,4), Jujuy (24%), La Pampa (25,6), San Luis (28%), Salta (28,1%) y La Rioja (29,2) son las provincias más complicadas con menos del 30% de recuperación de ventas. Las provincias de la región están a mitad de tabla: Río Negro mostró que en septiembre recuperó un 52,7% de lo que perdió y Neuquén un 53,3%.