Estaciones de Servicio: hay acuerdo en el porcentaje por paritarias pero no en la forma de pago

Los gremios de estaciones de servicio fueron algunos de los que pidieron la reapertura de paritarias en plena pandemia y, a pesar de la resistencia del sector empresarial, las negociaciones están avanzadas.

El pedido gremial fue de una actualización del 12% que, luego de una negociación, los empresarios aceptaron, pero propusieron una forma de pago que el gremio rechazó.

“Hay que tener en cuenta que nosotros sacamos ATP, pedimos créditos para pagar sueldos, hay gente que no está trabajando porque es factor de riesgo, gente suspendida porque no hay ventas y con todo eso, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para llevarle el número que el gremio pide”, señaló el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni, en diálogo con Energía On.

La semana que viene, las partes se volverán a ver las caras en una audiencia en el marco del ministerio de Trabajo y se espera que lleguen a un acuerdo, sin embargo, aún no hay nada confirmado.

La semana pasada una cámara empresarial de escasa representación acordó un porcentaje de aumento que fue inmediatamente rechazado por el sector que representa a la mayoría de las estaciones de Servicio.