Estado de rutas de Neuquén hoy, sábado 27 de mayo de 2023

Antes de salir a las rutas de Neuquén y Río Negro es importante revisar cuál es su estado. Son varios los factores que pueden modificar el tránsito, como cortes por protestas o por obras, también las condiciones climáticas, como el viento o la lluvia, y hasta el paso de crianceros. Si aprovechas tus vacaciones, un feriado, un fin de semana largo o te toca otro tipo de viaje, como por trabajo o por salud, encontrá los detalles para llegar a tu destino de la mejor manera. Mirá las Rutas 22, 40, 237 y todas las que recorren ambas provincias.

El tránsito en la Ruta 237

La Ruta 237 es una de las más circuladas por quienes van o vuelven de la cordillera. Tiene dos puntos que requieren especial atención. Uno es a la altura del acceso a Villa El Chocón, porque con lluvias anteriores se han producido cortes porque terminaba cubierta de barro. El otro es el de la llamada bajada de Collón Curá. Sus curvas y contracurvas son tomadas rápidamente por conductores inexpertos que terminan saliendo del asfalto, pero también hay imprudentes que hacen sobrepasos aunque no tienen visión del carril contrario. Con las temperaturas bajas, se suma un problema más: los conos de sombra, donde el hielo que se forma en la calzada no se derrite y los rodados que pasan muy rápido terminan derrapando.

El tránsito en la Ruta 22

La Ruta 22 es una de las más transitadas diariamente y las más complejas. Una parte de su recorrido se encuentra en obra y tiene muchos cruces e ingresos a las localidades que recorre. Incluso el trazado atraviesa a muchas de ellas. Por eso, es común encontrar en su camino muchos semáforos. Ante estas características es importante regular la velocidad y no realizar sobrepasos arriesgados.

El tránsito en la Ruta 40

La histórica y emblemática Ruta 40 tiene su punto céntrico en Chos Malal. En esta localidad del norte neuquino se ha levantado un hito para que los visitantes puedan tomar una foto para valorar el paso por el lugar y apreciar el paisaje. Su extenso recorrido acompaña la cordillera de sur a norte de la provincia, y es protagonista para las localidades por lo que, muchas veces, se ve llena de turistas o se convierte en el punto de concentración de las protestas.

El tránsito en la Ruta 26 Caviahue – Copahue

La Ruta 26 muestra unas paisajes impresionantes, sobre todo en invierno, cuando todo está cubierto por nieve. Es por que, también, es uno de los caminos en los que se debe extremar la precaución a la hora de circular, si hay temperaturas bajas.

El tránsito en los pasos internacionales

Estado de rutas en Neuquén

¿Cómo saber el estado de las rutas?

Un párrafo sobre: Como la situación en las rutas puede cambiar debido a las condiciones climáticas, se solicita que se revise el estado de las mismas antes de emprender un viaje. Si se dispone de conexión a internet, una forma de hacerlo es consultando el informe que publica la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Neuquén en su sitio web, al que se puede acceder haciendo clic <a rel=’noreferrer noopener’ href=’http://www.dpvneuquen.gov.ar/’ target=’_blank’>aquí</a>. Al presionar el botón ‘Estado de Rutas’, se accede al último relevamiento de los caminos de Neuquén (en la parte superior se informa la hora en que se actualizó). En la última página, se encuentra un apartado especial que detalla el estado de los pasos internacionales hacia Chile y el horario de apertura y cierre de los mismos. También se puede consultar a través de la página de Vialidad Nacional, seleccionando el distrito correspondiente. Otras opciones incluyen las redes sociales de los mismos organismos, la DPV de Neuquén informa en @dpvneuquen y también se puede consultar la página de Facebook de Defensa Civil Neuquén o la página de la subsecretaría provincial.

¿Qué hacer si te encontrás un criancero con sus animales?

Desde Seguridad Vial han dado una serie de recomendaciones para lidiar con el encuentro imprevisto con animales en las rutas. Lo primero que recomiendan es esperar a que los animales avancen y se corran hacia un lado de la banquina para dejar pasar a los vehículos. También aconsejan no tocar la bocina ya que esto puede asustar y dispersar a los animales. Por último, y lo más importante, recomiendan transitar a baja velocidad y con las luces encendidas. ‘Es importante recordar que existe una ley en nuestra provincia que permite a los animales tener el derecho de paso y que los protege en las huellas de arreo’, explicaron desde el organismo.

¿Por qué usar cadenas en calzadas con hielo o nieve?

Las cadenas de nieve son una herramienta útil para mejorar la tracción de los neumáticos en condiciones de nieve o hielo en la carretera. Para utilizarlas de manera segura, se recomienda seleccionar el tipo adecuado para tu vehículo y las condiciones de la carretera, practicar su instalación y remoción antes de necesitarlas, reducir la velocidad al conducir con ellas, usarlas solo en condiciones de nieve o hielo y revisarlas regularmente para asegurarse de que estén en buen estado y funcionen correctamente.