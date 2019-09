Estafa en las redes sociales con la compra de materiales de construcción

Un vecino de Cutral Co fue estafado por supuestos vendedores de un corralón de materiales de construcción que había cerrado, con asiento en Zapala. La víctima, que radicó la denuncia policial, hizo el depósito de dinero pero después no pudo volver a contactarse. Se espera que otro de los damnificados se acerque a aportar datos a la policía.

La modalidad en esta ocasión fue a través de redes sociales. Una tentadora publicación de venta de materiales de construcción a mitad de precio funcionó como anzuelo perfecto para un vecino de aquí que se interesó. La cuenta señalaba al corralón “Martínez” de Zapala que, por haber cerrado, liquidaba todo tipo de materiales de construcción a un 50 % de su valor.

El damnificado se contactó con la persona que hizo la publicación y le enviaron una lista de materiales. El vecino eligió lo que iba a comprar, cuyo monto ascendía a los 15 mil pesos.

Luego, el contacto siguió mediante mensajes por whatsapp y ahí le pidieron que para garantizar la compra debía hacer una entrega de 5 mil pesos. Para ello le dieron un número de cuenta en el banco Patagonia y el número de CBU.

Desde la dirección Seguridad Cutral Co, el comisario inspector Ariel Castillo explicó que el vecino “realizó el depósito y al no tener más contacto, se preocupó. Se comunicó por whatsapp y tampoco obtuvo respuesta". Siguió con insistencia mediante la cuenta a la que en un primer momento se había contactado. Aunque no le respondieron nunca más.

Ante las sospechas de que podría tratarse de una estafa, lo conversó con otra persona, quien le comentó que otros vecinos habrían caído en la misma maniobra.

Finalmente, se acercó hasta la comisaría 14º para radicar la denuncia. La investigación logró establecer que la cuenta a la que realizó la transferencia pertenece a una persona oriunda de la provincia de Chubut. Se solicita que quienes puedan aportar datos para avanzar en el esclarecimiento, se acerquen hasta la comisaría.

El comisario inspector Castillo insistió en extremar los cuidados ante operaciones de este tipo con publicaciones en redes. “Estamos trabajando con las pistas. Advertimos y aconsejamos a la población que se cerciore bien y que pregunte cuando no es de la localidad, si ese comercio existe o no a cualquier dependencia policial", concluyó.