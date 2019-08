Estalló la polémica por las 27 listas que habrá para las elecciones de Neuquén

Gigantografías con las caras de los candidatos no tendrán relación con la miniatura que se verá en la pantalla el 22 de septiembre.

Los candidatos a intendente de Neuquén por el oficialismo provincial y municipal salieron ayer a defender la organización de la pantalla de la boleta única electrónica y su presencia multiplicada en el cuarto oscuro. El candidato del Movimiento Popular Neuquino, Mariano Gaido, evaluó que los electores no tendrán dificultades para encontrar la boleta que elijan, mientras que el de La Ciudad, Marcelo Bermúdez, afirmó que no le “preocupa demasiado” el diseño que elija la justicia electoral.

Los que plantearon sus críticas a la decisión de la jueza Alejandra Bozzano de incluir 27 casilleros en la pantalla y repetir la figura de los candidatos a intendente que se postulan por más de un partido fueron los representantes de la oposición, liderados por el Frente de Todos que postula a Marcelo Zúñiga para la intendencia.

“El oficialismo provincial se apropió de la pantalla y avanza con su estrategia electoral, la cual es que sus competidores queden minimizados. Una absoluta falta de respeto a los vecinos y a todos los principios democráticos”, plantearon ayer sobre la situación de Gaido, cuya foto se repetirá 16 veces en la máquina.

El criterio que utilizó la justicia electoral para diseñar la pantalla del 22 de septiembre es el mismo que se aplicó para la elección municipal de Plottier, que tiene una oferta de listas similar a la de la capital. Esa decisión ya fue avalada por la Junta Electoral en una resolución donde planteó que “la pantalla que se presenta al elector debe contener de manera insoslayable a todos los partidos políticos con sus atributos”.

“La decisión respecto al modo en que se verá la pantalla de votación es la consecuencia de lo decidido por los partidos políticos. No hay norma que avale la decisión de establecer una votación por lista completa que comience con la selección de un candidato ni que admita un sistema de votación que dé preeminencia a partidos ‘madres’ respecto de sus ‘colectoras’”, evaluó.

Ayer el candidato del oficialismo municipal reconoció que su espacio político fue impulsor de la boleta única electrónica por considerarlo “un sistema muy piola que da amigabilidad, es sencillo, da transparencia, no faltan boletas, no necesitás tantos fiscales” aunque aclaró sobre la situación actual: “me parece que no está bueno”.

“Obviamente estas deformaciones de tener 20 y pico de listas colectoras y espejo es una complicación, pero lo que diga la justicia está bien. Realmente no me preocupa demasiado”, afirmó Bermúdez en declaraciones a una radio.

Gaido señaló a “Río Negro” que está “de acuerdo con que deben estar en pantalla todos los espacios políticos” y evaluó que “un tema técnico no puede cercenar la democracia”. “Todos los partidos tienen el mismo derecho de aparecer en igualdad de condiciones”, planteó el candidato emepenista, quien consideró que no será difícil para el electorado encontrar la opción que decida entre los 27 casilleros.

“No veo ningún inconveniente. Creo que detrás de estas opiniones hay una intención de que alguna fuerza política no pueda participar”, sostuvo.

Pilatti dijo que la culpa es de la Legislatura que lo permitió

La disposición de la pantalla para las elecciones municipales de Neuquén capital también fue motivo de discusión en la sesión de la Legislatura provincial de ayer.

Fue el diputado Mario Pilatti del Movimiento Popular Neuquino quien se refirió al asunto como “ridículo” y aseguró que “la gente está mareada”.

“¿La culpa quién la tiene, los candidatos? No, la Legislatura que permitió esta situación. Acá hubo un proyecto que eliminaba las colectoras y prácticamente no se discutió y le quisieron echar la culpa a las colectoras del MPN, que son las que menos culpa tienen porque ellas son colectoras y era obvio que se iban a oponer”, planteó el legislador. “El resto, ¿quién se opuso? Nadie salió a bancar. Bueno, ahora tenemos esto”, manifestó.

Se refería al proyecto de reforma electoral que, en su primer borrador, eliminaba ese tipo de listas para “ordenar” el sistema electoral y que luego fue descartado en el debate legislativo.

“Ahora tenemos que enfrentar a nuestros vecinos a 27 cuadraditos para que pongan el dedo. Ahí tenemos un aprendizaje para hacer”, dijo Pilatti a sus pares de la Cámara.