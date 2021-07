Estamos desesperados

Hace poco, el Gobierno Nacional decidió limitar el ingreso y el egreso a 600 argentinos por día del país. Esto no solo hace que miles de familias que dependen del turismo, entren en la quiebra, si es que lograron subsistir hasta ahora, sino que también viola las libertades establecidas en la Constitución Nacional.

Es por eso que le queremos pedir al presidente Alberto Fernández que derogue el decreto que no permite ingresar a Argentinos al territorio, como así también la salida del País, porque aunque esta permitido lo que no hay son vuelos.

Uno de los artículos de la constitución garantiza el derecho a todos los residentes (sean o no Argentinos) a entrar y salir del país cuando y como lo requieran. Al limitar ese derecho se está violando una garantía constitucional básica.

Viajar implica para muchos vacunarse. Son miles de niños que son menores que tienen discapacidades y hace un año y medio que no pueden salir de la casa por ser de riesgo. Hasta hace dos semanas las personas de 45 años tampoco se podían vacunar. Muchos vieron el viajar como una opción para vacunarse.

El viajar no significa que nos olvidemos del protocolo y cuarentena, pero no es creíble que un Gobierno no pueda controlar a 2000, 3000 o más viajeros que llegan por un solo aeropuerto.

