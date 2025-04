Patagonia Run: frío, oscuridad y 110 kilómetros para desafiarse

El verdadero desafío no es solo físico: es mental, emocional y profundamente personal.

Por Oscar Aliaga | Especial para Estar Bien, la multiplataforma de bienestar de RÍO NEGRO

Faltan minutos para comenzar, está oscuro y los nervios previos suelen confundir el temblor del cuerpo con el frío, un veloz repaso mental a todo lo que hicimos para estar en esa línea de largada, exhalamos aire, una larga noche nos espera en la montaña.

Así se podría resumir los segundos previos a una carrera de ultra distancia que inicia con la noche, pero sabemos que todo comenzó muchos meses antes con la preparación, con un plan de entrenamiento aplicando constancia y disciplina en las actividades cotidianas. Una regla es que quien no entrena para correr, en carrera la pasa muy mal.

Fotos gentileza.-

Pienso que correr distancias largas es la mejor manera de encontrarse con uno mismo. Hay que hacerlo con responsabilidad, sugiero sean guiados por un entrenador, con la asistencia de profesionales. Es bueno consultar y sincerarse sabiendo para cuántos kilómetros estamos realmente preparados para correr. Aunque la competencia en sí genera una adrenalina especial, eso solo no va a alcanzar para correr más de 20 horas.

Estoy terminando mi preparación para los 110K de Patagonia Run que largan el próximo viernes 11 a las 21 desde el Regimiento de Caballería en San Martín de los Andes. Será mi 3° participación en esta distancia; en 2024 no fui finisher, en el km 55 y después de ir muy descompuesto mi cuerpo dijo basta y simplemente me detuve y abandoné. Fue mi primer DNF, ya la tristeza y la frustración quedaron atrás. Porque eso también se entrena y hay que estar preparados para salirse de una carrera. Sabiendo que puede volver a pasar se gana fortaleza porque siempre hay otra oportunidad.

No es sencillo expresar lo que sentís cuando hacés este tipo de pruebas, sos consciente que vas a sufrir, que vas a llevar a tu cuerpo al límite y no hay forma que cuentes esto sin sonreír. Algo inexplicable y sin sentido para quien aún no lo experimentó.

Elementos obligatorios

Es fundamental llevar ropa de abrigo adecuada, puesta o en el chaleco, ya que en ocasiones puede ser exigida por la organización antes de la largada. Se recomienda una calza larga, primera piel, polar, rompeviento, gorro, guantes y manta térmica, guardados en bolsas para evitar la humedad nocturna.

Las “Bolsas de Corredor” disponibles en puntos estratégicos del recorrido sirven para enviar en ellas ropa, calzado y elementos que puedan ser útiles en el recorrido.

Es obligatorio llevar una linterna frontal de más de 200 lúmenes encendida durante toda la noche, con baterías de repuesto y una linterna extra. No cumplir con este requisito implica descalificación.

También se debe contar con un silbato, bolsas ziploc para alimentos y un vaso térmico, promoviendo el cuidado del medioambiente.

La carrera

La carrera de Ultra Trail de 110K se desarrolla en un circuito de montaña con tramos de terreno técnico, falsos llanos y descensos exigentes. El clima es impredecible, con posible lluvia o nieve en la alta montaña. Gran parte del recorrido ocurre de noche, con temperaturas bajo cero.

Hay 9 puestos de asistencia al corredor y los voluntarios que reciben a los corredores se destacan en cada edición. Comida, hidratación, sanitarios y asistencia médica.

La carrera alcanza su punto más alto en el km 30 en el Cerro Colorado (1650 msnm) y en el km 78 en el Cerro Quilanlahue (1650 msnm), con un desnivel positivo acumulado de 6.020 metros.

Además de pasar por varios arroyos de montaña, una parte del recorrido es por un sector del lago Lácar.

Una recomendación es estudiar el plan de hidratación, alimentación y suplementación en carrera, definir qué, cómo y cuándo hacerlo.

Nos preparamos para correr durante toda la noche, resistiendo al clima, ganándole al cansancio físico y al sueño. El verdadero impulso viene del motivo personal de cada corredor, combinado con los impresionantes paisajes del recorrido. Correr no es una moda, es un estilo de vida.

Gran parte del recorrido ocurre de noche, con temperaturas bajo cero. El clima puede sorprender con lluvia, nieve y vientos.