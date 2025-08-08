Tres motivos para elegir el sendero Ñivinco: un circuito ideal para hacer trekking en el sur de Neuquén

La cascada Ñivinco, en pleno Parque Nacional Nahuel Huapi, es uno de los destinos favoritos para quienes buscan actividad física moderada al aire libre en Neuquén. El sendero es de baja dificultad y permite completar un circuito ida y vuelta en tres horas, ideal para sumar kilómetros de trekking.

Un trekking que activa músculos y sentidos a la vez

El inicio se encuentra sobre la Ruta 40, en el tramo del Camino de los Siete Lagos, entre Villa Traful y la seccional de guardaparques Villarino. El primer tramo es llano, pero rápidamente se interna en un bosque andino patagónico, donde el terreno irregular obliga a un mayor esfuerzo físico.

A unos 800 metros, el desafío físico se intensifica: hay que pasar un arroyo, lo que implica más coordinación y fuerza en las piernas. Este punto marca el inicio de pequeñas subidas y bajadas que mantienen al cuerpo en movimiento constante.

Las vistas que ofrece el sendero de trekking ubicado sobre la Ruta 40. Foto: google.

En total, el trayecto suma 2,5 kilómetros hasta la cascada. “La senda finaliza en el primer salto”, recuerdan desde el Parque, donde un pozón de agua cristalina ofrece una vista única del entorno natural y permite un descanso.

Los motivos para hacer el sendero Ñivinco de Neuquén

Caminata a buen ritmo durante tres horas, que mejora la resistencia cardiovascular sin someter al cuerpo a un impacto excesivo.

Un terreno irregular y los pequeños desniveles, que activan piernas, glúteos y core.

Caminata en un bosque andino, con aire puro y húmedo, favorece la respiración y la capacidad pulmonar.

Cómo organizar el día y optimizar el recorrido

Para llegar desde San Martín de los Andes, se toma la Ruta 40 hacia el norte y se avanza 15 kilómetros después del acceso a Villa Traful.

Desde Villa La Angostura, el ingreso es por la misma ruta, pero en dirección sur. El acceso está señalizado, aunque es útil guiarse con GPS antes de perder la señal de celular.

La temporada óptima para realizarlo va de noviembre a abril, cuando el clima y las horas de luz permiten disfrutar al máximo. Aunque no es obligatorio, se recomienda completar el registro de trekking en el sitio oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi.