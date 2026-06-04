ACV isquémico: qué es, cuáles son los síntomas y por qué actuar rápido puede salvar vidas

El accidente cerebrovascular (ACV) volvió a quedar en el centro de la atención pública tras conocerse el caso de Lautaro Fagioli, el futbolista santafesino de 22 años que sufrió un episodio de este tipo. Aunque suele asociarse a personas mayores, los especialistas advierten que también puede afectar a jóvenes y que reconocer los síntomas a tiempo es clave para reducir las secuelas.

¿Qué es un ACV isquémico?

El ACV isquémico es la forma más frecuente de accidente cerebrovascular. Ocurre cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se bloquea o se estrecha de manera significativa, interrumpiendo el aporte de oxígeno y nutrientes a las neuronas.

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, la falta de irrigación provoca que las células cerebrales comiencen a dañarse en cuestión de minutos, por lo que se trata de una verdadera emergencia médica.

Los especialistas remarcan que una atención rápida puede marcar una diferencia decisiva en la recuperación del paciente y disminuir el riesgo de discapacidad permanente.

Cuáles son los síntomas más comunes

Reconocer las señales de alarma es fundamental para actuar de inmediato. Entre los síntomas más frecuentes de un ACV se encuentran:

Dificultad para hablar o comprender lo que dicen otras personas.

Debilidad, entumecimiento o parálisis repentina en la cara, un brazo o una pierna, generalmente de un solo lado del cuerpo.

Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza intenso y súbito, especialmente si aparece acompañado de mareos o vómitos.

Pérdida del equilibrio, falta de coordinación o dificultades para caminar.

Según organizaciones médicas dedicadas a la prevención de enfermedades cerebrovasculares, estos síntomas pueden aparecer de manera brusca y requieren una consulta urgente, incluso si desaparecen al poco tiempo.

El método FAST para detectar un ACV

Una de las herramientas más utilizadas para identificar rápidamente un posible ACV es el método FAST, un acrónimo en inglés que permite reconocer las señales principales:

F (Face – Rostro): pedirle a la persona que sonría y observar si una parte de la cara cae o se desvía.

A (Arms – Brazos): solicitar que levante ambos brazos y verificar si uno de ellos desciende involuntariamente.

S (Speech – Habla): escuchar si tiene dificultades para hablar, arrastra palabras o se expresa de manera extraña.

T (Time – Tiempo): ante cualquiera de estas señales, llamar inmediatamente al servicio de emergencias.

Por qué cada minuto cuenta

Los neurólogos coinciden en que el tiempo es uno de los factores más importantes durante un ACV. Cuanto antes se restablezca el flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayores serán las posibilidades de recuperación y menores las secuelas.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan no esperar a que los síntomas desaparezcan ni trasladarse por cuenta propia cuando exista la sospecha de un accidente cerebrovascular. La atención médica urgente puede resultar determinante para preservar funciones vitales y reducir el daño cerebral.

Fuentes: Clínica Mayo, Asociación Americana del Corazón (AHA) y organismos especializados en prevención y tratamiento del accidente cerebrovascular.