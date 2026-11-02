Santoral de noviembre 2026: qué santo se celebra cada día y cuáles son las fechas clave

Noviembre 2026 se posiciona en el calendario litúrgico como un período de balance trascendental, marcado por la memoria de quienes partieron y la exaltación del servicio al prójimo.

El santoral católico de noviembre 2026 deja atrás el formato tradicional de listados uniformes para estructurarse como una herramienta ágil, visual y de consulta directa para la comunidad creyente.

Conforme a las actas del Martirologio Romano y los documentos de la Santa Sede, este ciclo de la Iglesia Católica enlaza las solemnidades universales con el testimonio de mártires, educadores y defensores de los más vulnerables.

Santoral católico de noviembre 2026 en la Iglesia Católica, uno por uno

Para dinamizar la lectura cotidiana, el santoral católico de noviembre 2026 organiza el calendario de santos de la Iglesia Católica en cuatro etapas conmemorativas:

1. Esperanza, memoria y primeras reformas (del 1 al 8 de noviembre 2026)

Domingo 1: Solemnidad de Todos los Santos (celebración universal de la santidad anónima y canónica).

Solemnidad de Todos los Santos (celebración universal de la santidad anónima y canónica). Lunes 2: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos (jornada de visita a cementerios y oración familiar).

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos (jornada de visita a cementerios y oración familiar). Martes 3: San Martín de Porres, religioso dominico y patrono de la justicia social.

San Martín de Porres, religioso dominico y patrono de la justicia social. Miércoles 4: San Carlos Borromeo, obispo y notable impulsor del Concilio de Trento.

San Carlos Borromeo, obispo y notable impulsor del Concilio de Trento. Jueves 5: San Zacarías y Santa Isabel, padres de San Juan Bautista.

San Zacarías y Santa Isabel, padres de San Juan Bautista. Viernes 6: San Leonardo de Noblac, ermitaño y protector de los cautivos.

San Leonardo de Noblac, ermitaño y protector de los cautivos. Sábado 7: San Florencio de Estrasburgo, obispo, y San Wilibrordo.

San Florencio de Estrasburgo, obispo, y San Wilibrordo. Domingo 8: Beato Juan Duns Escoto, presbítero y maestro de teología.

2. Doctores, caridad heroica y templos universales (del 9 al 15 de noviembre 2026)

Lunes 9: Fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de Roma.

Fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de Roma. Martes 10: San León Magno, papa, doctor de la Iglesia y pacificador.

San León Magno, papa, doctor de la Iglesia y pacificador. Miércoles 11: San Martín de Tours, obispo de la compasión y patrono de los desamparados.

San Martín de Tours, obispo de la compasión y patrono de los desamparados. Jueves 12: San Josafat, obispo y mártir por la unidad eclesial.

San Josafat, obispo y mártir por la unidad eclesial. Viernes 13: Santa Francisca Javiera Cabrini, patrona de los migrantes y personas en tránsito.

Santa Francisca Javiera Cabrini, patrona de los migrantes y personas en tránsito. Sábado 14: San Serapión, mártir de la Orden de la Merced.

San Serapión, mártir de la Orden de la Merced. Domingo 15: San Alberto Magno, doctor de la Iglesia y patrono de los cultivadores de las ciencias.

3. Advocaciones marianas y entrega social (del 16 al 22 de noviembre 2026)

Lunes 16: Santa Margarita de Escocia, reina, y Santa Gertrudis, virgen mística.

Santa Margarita de Escocia, reina, y Santa Gertrudis, virgen mística. Martes 17: Santa Isabel de Hungría, modelo histórico de ayuda a los desvalidos.

Santa Isabel de Hungría, modelo histórico de ayuda a los desvalidos. Miércoles 18: Dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo, apóstoles.

Dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Jueves 19: San Roque González y compañeros mártires rioplatenses.

San Roque González y compañeros mártires rioplatenses. Viernes 20: San Crispín, obispo y mártir.

San Crispín, obispo y mártir. Sábado 21: Memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María en el Templo.

Memoria de la Presentación de la Santísima Virgen María en el Templo. Domingo 22: Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo (cierre litúrgico) y Santa Cecilia, patrona de la música.

4. Misión pastoral y preparación hacia el Adviento (del 23 al 30 de noviembre 2026)

Lunes 23: San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad misionero.

San Clemente I, papa y mártir, y San Columbano, abad misionero. Martes 24: San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires de Vietnam.

San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires de Vietnam. Miércoles 25: Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir de sabiduría singular.

Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir de sabiduría singular. Jueves 26: San Leonardo de Puerto Mauricio, presbítero predicador.

San Leonardo de Puerto Mauricio, presbítero predicador. Viernes 27: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, devoción mariana extendida.

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, devoción mariana extendida. Sábado 28: San Jaime de la Marca, presbítero de la Orden Franciscana.

San Jaime de la Marca, presbítero de la Orden Franciscana. Domingo 29: Primer Domingo de Adviento (apertura del nuevo año litúrgico) y San Saturnino de Tolosa.

Primer Domingo de Adviento (apertura del nuevo año litúrgico) y San Saturnino de Tolosa. Lunes 30: Fiesta de San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro y primer llamado por Jesús.

La visita del papa a Argentina el 9 de noviembre 2026 y su impacto en el santoral católico de la Iglesia Católica

El hito histórico previsto para el 9 de noviembre 2026, con la llegada del pontífice a suelo argentino, reconfigura de manera trascendental la vivencia espiritual del santoral católico dentro de la Iglesia Católica.

Esta jornada, que en la liturgia universal conmemora la Fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán como sede de la unidad episcopal, adquiere en el país un matiz de profundo reencuentro social, fraternal y pastoral.

Para las diócesis y comunidades locales, el arribo papal representa un puente de diálogo, impulsando celebraciones masivas, vigilias de jóvenes y un marco de oración ecuménica enfocado en la paz, la dignidad del trabajo y la reconciliación entre todos los sectores de la sociedad.