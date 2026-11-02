La lana argentina cambia de dueños: Grupo Benetton vende una superficie equivalente a Puerto Rico en la Patagonia

Un grupo de socios y directivos de Adecoagro adquirió a la sociedad holding de la familia Benetton las compañías Compañía de Tierras Sud y Ganadera Cóndor que reúnen más de 900.000 hectáreas en cuatro provincias argentinas, confirmaron fuentes cercanas a la transacción. Esa área se asemeja a la superficie total de países enteros, como por ejemplo Puerto Rico o Chipre.

Mariano Bosch, llevó adelante la operación de compra que se venía gestando desde hacía un año y cuya concreción se pudo conocer hoy, señalaron las personas consultadas. Por su parte, Agustín Dranovsky seguirá con el rol de CEO en Compañía de Tierras Sud.

La adquisición fue realizada por esos inversores y no por Adecoagro como sociedad. Las dos compañías concentran establecimientos agropecuarios en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con actividades vinculadas principalmente a la ganadería ovina, la producción de lana y la agricultura.

Un negocio que cambia de manos en la Patagonia

El negocio patagónico comprende unas 250.000 cabezas ovinas y una producción de más de 880.000 kilos de lana, mientras que la actividad agrícola bonaerense incluye cultivos de papa, maíz y trigo, con presencia en la zona de Balcarce.

Compañía de Tierras Sud Argentino es la firma histórica a través de la cual la familia italiana desarrolló su actividad agropecuaria en el país, bajo el holding Edizione.

Los Benetton adquirieron esa empresa en 1991, cuando reunía unas 360.000 hectáreas distribuidas entre las estancias Leleque, Maitén, Pilcaniyeu y Montoso, en Chubut y Río Negro. Esa superficie corresponde al momento de su desembarco y no al total de tierras comprendidas en la operación actual.

La actividad de las compañías también registra antecedentes en ganadería bovina, forestación y el negocio frigorífico. En 2024, Ganadera Cóndor y Compañía de Tierras Sud participaron en la transferencia del Frigorífico Faimali, ubicado en Río Gallegos, a Estancias de la Patagonia.

El monto y las condiciones de la compraventa no fueron precisados por las fuentes consultadas.

Por Agencia NA.