El cáncer de próstata representa la primera causa de diagnóstico por cáncer en hombres y la segunda de muerte en América Latina, a la vez que se estima que anualmente más de 225.000 latinoamericanos son diagnosticados con esta enfermedad y cerca de 61.000 fallecen a causa de sus complicaciones.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mayor barrera sigue siendo cultural: el diagnóstico tardío, por miedo, estigma o falta de chequeos preventivos.

En Argentina, las estadísticas confirman que la enfermedad es un desafío prioritario de salud pública. De acuerdo con los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación y las estimaciones del observatorio Globocan (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer - IARC / OMS), en el país se diagnostican más de 13.300 nuevos casos al año, posicionándose como el tipo de tumor con mayor incidencia en la población masculina, al representar el 19,7% de todos los cánceres en hombres y el 9,6% del total general de diagnósticos oncológicos.

Sin embargo, la cartera sanitaria nacional destacó que durante la última década la tasa de mortalidad registró una caída sostenida de más del 20% gracias a los avances en la detección temprana y los nuevos tratamientos. A diferencia de otros tipos de tumores, el cáncer de próstata en sus etapas iniciales es silencioso: no genera dolor, molestias ni síntomas. Por eso, cuando se detecta en Fase I o II (localizado), la tasa de supervivencia a 5 años supera el 95%. En contraste, cuando el diagnóstico ocurre en fases avanzadas o metastásicas, este indicador cae notablemente.

De acuerdo con los consensos de la Sociedad Argentina de Urología (SAU) y las recomendaciones sanitarias, todo hombre a partir de los 50 años (o desde los 45 años si existen factores de riesgo o antecedentes directos) debe realizarse un chequeo preventivo anual.