Cinco flores comestibles para agregar a tus comidas y que sean más saludables

Incorporar flores comestibles en tus platos no solo eleva la presentación de tus comidas, sino que también aporta beneficios nutricionales significativos. Aquí te presentamos algunas flores comestibles y sus ventajas para la salud.

Tienen la capacidad de convertir un sencillo plato de comida en una espectacular explosión de colores y sabores. Ya hace tiempo que la alta gastronomía ha asumido que las flores son un ingrediente más al que sacar partido, pero nosotros, como cocineros caseros, también podemos conseguirlo. Si sabemos cómo, incluir flores comestibles en nuestra cocina puede ayudarnos a crear recetas vistosas y con un toque de originalidad propio de la más alta cocina. Pero ¿Cuáles pueden ser y cómo las incorporamos?

1- Pensamientos:

Fotos gentileza.

Añadí pétalos de pensamientos a ensaladas para un toque de color y frescura, o usalos para decorar postres.

Beneficios:

– Cuidado de la piel: Ayudan a tratar irritaciones y problemas cutáneos.

– Problemas urinarios: Pueden aliviar leves problemas urinarios.

– Congestión nasal y tos: Consumidos en infusión, pueden descongestionar y tratar la tos.

– Laxante natural: Su contenido en fibra soluble favorece la digestión.



2- Capuchinas:



Incorporá capuchinas en ensaladas o como guarnición para carnes y pescados. Su sabor ligeramente picante añade un interesante contraste.

Beneficios:

– Antienvejecimiento: Retrasan el envejecimiento prematuro y mejoran la oxigenación de las células.

– Circulación Sanguínea: Mejora la circulación gracias a su contenido de vitamina C y propiedades desintoxicantes.

3- Caléndula:

Añadí pétalos de caléndula a tus ensaladas o usalos para preparar infusiones. También pueden decorarse sopas y platos de arroz.

Beneficios:

– Salud de la piel: Rica en carotenoides, ácido silícico y flavonoides, es ideal para mantener la piel saludable.

– Propiedades antiinflamatorias: Actúa como antiinflamatorio, antiséptico y cicatrizante.

– Calmante natural: Funciona como calmante y analgésico.

4- Azahar:

Utilizá flores de azahar para dar sabor y decorar postres, o como ingrediente en infusiones relajantes.

– Cuidado estomacal: Contiene pectina, que ayuda a tratar náuseas, vómitos y diarrea.

– Propiedades antiinflamatorias: Reduce síntomas del resfriado, como la tos y dolores de cabeza.

– Mejora la digestión: Favorece una mejor digestión y alivia molestias estomacales.

5- Flor de calabaza:

La flor de calabaza es perfecta para rellenar con queso y hierbas, y se puede utilizar en sopas, guisos o tortillas.

Beneficios:

– Salud cardiovascular: Rica en flavonoides que protegen las arterias y regulan la presión arterial.

– Nutrientes esenciales: Aporta calcio, fósforo, potasio, y vitaminas A y C.

– Ácido fólico: Ideal para embarazadas por su alto contenido de ácido fólico.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.