Finalizó la obra de cloacas en el sector Peumayén de Cuenca XV en Neuquén: 347 familias podrán conectarse al servicio

La Municipalidad de Neuquén finalizó la colocación de 4.000 metros lineales de cañería de la red cloacal en el sector Peumayén, perteneciente al barrio Cuenca XV, en el oeste de la capital. El proyecto, que contaba con un plazo contractual de ejecución de seis meses (180 días), se completó en un período de cuatro meses (120 días).

La culminación de los trabajos civiles permitirá que 347 familias de ese sector queden en condiciones de acceder al servicio básico una vez que concluyan los pasos administrativos correspondientes. De acuerdo con los datos brindados por el municipio, la obra requirió una inversión total de 1.700 millones de pesos, financiados con recursos propios de la administración local.

Durante una recorrida técnica por el lugar, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, señaló el impacto de la obra en el sector: “Acá hay familias que esperaron 25 años para completar los servicios; ya se habían conectado a otros, pero nunca se había llegado a trabajar en las cloacas. Con esta obra completamos el 100% de los servicios básicos”, explicó la funcionaria.

Obras en Cuenca XV: el requisito clave para la llegada del asfalto al oeste

El desarrollo de la red cloacal es el paso previo requerido por la planificación urbana antes de avanzar con los proyectos de pavimentación en el oeste de la ciudad. Actualmente, el sector Peumayén ya cuenta con los cordones cuneta ejecutados.

“Cada vez que hablamos de asfalto, hablamos de resolver primero lo que ocurre debajo. Es muy importante avanzar sobre todos los servicios y las obras pluviales para luego llegar con el pavimento”, detalló Pasqualini, quien fundamentó la celeridad de los plazos en la disponibilidad de superávit fiscal de la comuna y la contratación de firmas locales.

La funcionaria repasó además el estado del plan de regularización de los asentamientos y sectores informales en la capital provincial: detalló que al inicio de la gestión se contabilizaban 24 barrios sin servicios básicos regularizados, de los cuales 22 ya completaron sus obras y restan solo dos para finalizar el esquema propuesto.

Red de cloacas en Peumayén: qué falta para que el EPAS habilite las conexiones domiciliarias

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó cuáles son los pasos técnicos que restan para que el tendido quede formalmente operativo para la comunidad.

“Nos queda la corrección de algunas cámaras de registro y las inspecciones por parte del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento). Tras esas verificaciones técnicas, los vecinos ya podrán comenzar a conectarse formalmente a la red cloacal”, especificó el funcionario respecto al trámite definitivo.