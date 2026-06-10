Empleadas domésticas: el Gobierno homologó el acuerdo salarial y ya rigen los nuevos básicos de julio 2026

Empleadas domésticas: el Gobierno homologó el acuerdo salarial y ya rigen los nuevos básicos de junio 2026.-

A través de la Resolución 4/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) homologó de forma oficial el acuerdo salarial de empleadas domésticas, otorgando plena vigencia legal al esquema de incrementos acumulativos pautados para el cuatrimestre de abril-julio 2026.

El dictamen gubernamental transforma los valores provisorios en pisos mínimos obligatorios y blinda los derechos de las empleadas domésticas en un mes crucial, donde estos nuevos básicos se vuelven la referencia ineludible para el cálculo de la primera cuota del medio aguinaldo.

En la Patagonia, el impacto de la medida es inmediato y de mayor envergadura, ya que el texto ratifica el salto del adicional por zona desfavorable y la absorción paulatina de los antiguos bonos dentro de la estructura formal del recibo digital.

Empleadas domésticas: las escalas oficiales del servicio doméstico en julio 2026, tras la Resolución 4/2026

Al quedar ratificado el sendero de aumentos acumulativos (1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio 2026), el cuadro tarifario del sector se reconfigura mes a mes. La normativa de la CNTCP establece que los montos publicados para el servicio doméstico funcionan como un piso legal referencial, permitiendo que las partes pacten sumas superiores en la contratación.

Actualmente, en un período clave para estimar el aguinaldo, los básicos obligatorios son:

Personal para tareas generales (Limpieza) : la hora se ubica en $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. El salario mensual pasa a $441.729,02 y $488.326,19 respectivamente.

: la se ubica en $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. El pasa a $441.729,02 y $488.326,19 respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Cuidadoras y niñeras) : el valor por hora sube a $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro. En términos mensuales, los mínimos se fijan en $488.326,19 y $541.255,35.

: el sube a $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro. En términos mensuales, los mínimos se fijan en $488.326,19 y $541.255,35. Caseros : la hora de trabajo se consolida en $3.862,18 y el ingreso mensual mínimo queda en $488.326,19 (única modalidad).

: la hora de trabajo se consolida en $3.862,18 y el ingreso mensual mínimo queda en $488.326,19 (única modalidad). Tareas específicas : con retiro, la hora alcanza los $4.083,26 y el mensual $499.868,28. Sin retiro, el sueldo asciende a $553.536,65.

: con retiro, la hora alcanza los $4.083,26 y el mensual $499.868,28. Sin retiro, el sueldo asciende a $553.536,65. Supervisores: la categoría jerárquica percibe los pisos más altos, fijados en $4.297,33 por hora con retiro y un haber mensual de $536.080,78.

Empleadas domésticas julio 2026: pagos retroactivos y el nuevo plus por zona desfavorable en la Patagonia

El desfasaje temporal, entre la firma de la paritaria y la publicación de la homologación oficial, generó una realidad contable compleja: muchos hogares liquidaron los sueldos de abril y mayo basándose en las planillas antiguas.

Al entrar en vigencia la Resolución 4/2026, los empleadores del servicio doméstico que no aplicaron los ajustes a tiempo están legalmente obligados a abonar las diferencias salariales de manera retroactiva durante las próximas semanas.

Para las trabajadoras radicados en Neuquén y Río Negro, este recálculo es aún más significativo. El acuerdo paritario ratificado elevó el adicional por zona desfavorable al 31%, sobre el sueldo básico de cada categoría de forma retroactiva al 1° de abril.

Este punto extra, que también rige para Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, se combina con el plus por antigüedad (1% por año trabajado computado exclusivamente desde septiembre de 2020) y con la incorporación del primer 50% del bono no remunerativo de marzo al básico.

Revisar las liquidaciones pasadas y actualizar los datos en el portal de ARCA no solo es una exigencia impositiva para mantener las deducciones, sino el único camino formal para evitar sanciones por empleo registrado insuficiente ante eventuales reclamos en la justicia laboral.