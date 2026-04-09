Cómo calefaccionar mejor tu casa y perfumarla al mismo tiempo con un truco natural

Acompañar la calefacción con soluciones naturales no solo reduce el uso de energía, sino que también transforma el hogar en un refugio más saludable y armónico.

Con el avance del otoño y el ingreso de masas de aire polar, las viviendas comienzan a cerrarse, los ambientes a enfriarse y el consumo de energía a aumentar. Sin embargo, existen formas de acompañar la calefacción sin necesidad de prender más estufas ni subir el termostato. Algunas soluciones naturales y accesibles pueden mejorar la temperatura interior y, a la vez, generar una atmósfera más confortable.

Uno de los recursos más simples y efectivos es el uso de hierbas aromáticas secas o especias calientes para templar el aire y perfumar los espacios. Esta práctica, heredada de costumbres antiguas, tiene cada vez más adeptos por su bajo costo, su aporte al bienestar y su efecto sensorial inmediato.

El truco: sahumerios caseros en olla o bolsitas térmicas

Una técnica muy utilizada en invierno es calentar a fuego mínimo una olla con agua, rodajas de cítricos (limón o naranja) y un puñado de hierbas como romero, eucalipto, laurel, canela o clavo de olor. A medida que el agua evapora, se libera un vapor cálido con fragancia natural, que ayuda a humedecer el ambiente y a reducir la sequedad propia de las calefacciones convencionales.

Otra opción muy práctica es armar bolsitas térmicas con semillas y hierbas secas, como lavanda o menta. Calentadas en el microondas durante uno o dos minutos, estas bolsitas pueden colocarse en el sillón, en la cama o junto a una ventana. Funcionan como pequeñas fuentes de calor local que, además, dejan un perfume suave y duradero.

Por qué funciona

El vapor que se libera con esta preparación no solo contribuye a subir levemente la sensación térmica, sino que mejora la calidad del aire, lo vuelve más húmedo y respirable, especialmente en hogares con estufas de tiro balanceado, a gas o caloventores.

Algunas hierbas como el romero, el eucalipto o el laurel tienen propiedades antibacterianas y descongestivas, por lo que también pueden aliviar síntomas respiratorios leves en días de bajas temperaturas.

Cómo preparar una olla perfumada casera

Fotos gentileza.-

1 litro de agua

Cáscaras de naranja o limón

1 rama de canela

1 hoja de laurel o una ramita de romero

Clavos de olor (opcional)

Paso a paso: colocar todo en una olla pequeña, llevar al fuego mínimo y dejar que libere aroma durante al menos 30 minutos. Si el agua se evapora, agregar más.

Otra opción: dejar un recipiente con la mezcla sobre un radiador o cerca de una estufa, para que el calor ayude a liberar los aceites esenciales.

Un pequeño cambio con gran impacto

Además de ser una alternativa económica y ecológica, este recurso permite crear un clima más amable en casa, vinculado con el autocuidado, el descanso y el confort. En días de frío, los aromas reconfortantes y el calor suave que se genera pueden influir positivamente en el estado de ánimo.

Acompañar la calefacción con soluciones naturales no solo reduce el uso de energía, sino que también transforma el hogar en un refugio más saludable y armónico.