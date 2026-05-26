Fecha confirmada: el pago de haberes de mayo 2026 a estatales de Neuquén será este viernes 29

Pagan sueldos a estatales de Neuquén: cronograma y de cuánto es el aumento

El gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el cronograma de pagos para los empleados de la administración pública provincial, manteniendo la modalidad de abonar los salarios de la totalidad de los sectores en una misma jornada.

Los haberes correspondientes a mayo quedarán acreditados este viernes 29 de mayo en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

La medida alcanza de forma simultánea a:

Personal de los ministerios y la administración central.

Empleados de organismos descentralizados y entes públicos.

Trabajadores del sistema educativo provincial.

Jubilados, pensionados y retirados a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Pago a estatales de Neuquén: qué dijo Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la previsibilidad de cancelar los compromisos salariales antes del cierre del mes responde al ordenamiento financiero y el control de las partidas presupuestarias.

Según explicaron las autoridades, las políticas de austeridad implementadas —que incluyeron el recorte de cargos políticos y la supresión de gastos suntuarios— permitieron tanto la contención de la deuda pública provincial en moneda extranjera como el redireccionamiento de fondos hacia obras de infraestructura y el sostenimiento operativo de carteras clave como Salud, Educación y Seguridad.