Los Menem, los Caputo y Manuel Adorni a la cabeza: el Gobierno busca pulir el paquete de leyes para enviar al Senado

La mesa política de la Casa Rosada volvió a deliberar este martes con el objetivo primordial de ordenar la estrategia legislativa del oficialismo y coordinar el lanzamiento de un cuarto paquete de reformas estructurales. El encuentro, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a las 11:00 en las oficinas del ministerio del Interior, apenas un día después de la reunión de Gabinete donde el presidente Javier Milei volvió a fijar las prioridades de la gestión.

Del cónclave participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión, Eduardo «Lule» Menem.

Un nuevo paquete de reformas y desregulaciones en marcha

El eje central de las deliberaciones ministeriales se concentra en el diseño de un nuevo paquete normativo para enviar al Parlamento a corto plazo, donde sobresale de manera inminente una reforma integral al Régimen de Sociedades Comerciales.

Esta iniciativa se complementará con modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia y una serie de desregulaciones específicas destinadas a los sectores del mercado de capitales, inmobiliario y de seguros.

En paralelo, los funcionarios analizan el estado del vínculo político con los gobernadores provinciales y el armado territorial de cara a los próximos desafíos electorales, una tarea de construcción partidaria que Karina Milei comanda junto a Martín Menem.

Tregua en la interna y ratificación de la mesa chica

La reactivación de este espacio reducido de toma de decisiones se produce tras una semana de máxima tensión interna entre el ala de Santiago Caputo y el sector de los primos Menem, desencadenada por acusaciones cruzadas sobre operaciones virtuales mediante cuentas anónimas.

A pesar de los chispazos, las partes ensayaron una muestra de distensión pública durante los actos oficiales del 25 de Mayo, donde se exhibieron gestos de tregua protocolar y caminatas conjuntas que permitieron reanudar el diálogo constructivo en la mesa política.

De igual modo, el encuentro sirvió para ratificar la centralidad de Patricia Bullrich en el esquema de coordinación gubernamental, disipando versiones sobre un supuesto alejamiento tras sus recientes diferencias de criterio con el jefe de Gabinete por asuntos patrimoniales.

El cuello de botella parlamentario y las leyes pendientes

En el plano estrictamente parlamentario, la mesa política busca agilizar un severo cuello de botella que afecta principalmente al Senado, donde la falta de quórum obligó a postergar la actividad para el próximo 4 de junio.

La Cámara Alta mantiene en carpeta el tratamiento de 73 pliegos judiciales listos para ser votados —incluyendo el de Emilio Rosatti—, el demorado acuerdo con dos holdouts por 171 millones de dólares y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Asimismo, los senadores tienen pendiente abordar la denominada Ley Hojarasca, el recorte a los subsidios de gas en las Zonas Frías que ya cuenta con el aval de Diputados, la nueva Ley de Salud Mental y un proyecto sobre biocombustibles impulsado por Bullrich, mientras que en la Cámara Baja se aguarda la definición del Tratado de Cooperación de Patentes antes de que las actividades ingresen en el habitual receso temporal por el inicio del Mundial.

Con información de Infobae.