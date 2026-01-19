Cómo cultivar luffa: la planta trepadora que produce esponjas naturales para todo el año

La Luffa cylindrica no solo embellece el jardín con su presencia trepadora, sino que también se convierte en un recurso renovable para quienes eligen alternativas más amigables con el ambiente.

La naturaleza ofrece sorpresas prácticas, y una de ellas es la Luffa cylindrica, una planta trepadora de verano cuyos frutos, una vez secos, se transforman en esponjas vegetales perfectas para el baño o la cocina. Aunque su aspecto recuerda al de un zapallito largo, no se come: se deja madurar y secar, y su interior fibroso se convierte en un recurso útil y ecológico.

Una enredadera versátil que se adapta al jardín

Originaria de regiones tropicales de Asia, esta cucurbitácea es ideal para quienes buscan sumar una planta vigorosa a la huerta o jardín. Al crecer, desarrolla zarcillos que le permiten aferrarse con facilidad a tutores, alambrados o pérgolas. De crecimiento anual, produce flores masculinas en racimos y femeninas solitarias, además de hojas de forma triangular y un color verde intenso.

La lufa no solo es práctica como esponja: su fibra también encuentra usos en la industria textil y como aislante natural. Incluso de sus semillas puede extraerse un aceite vegetal de calidad, comparable al de oliva. En el jardín, se la utiliza muchas veces para brindar sombra a otros cultivos sensibles al sol intenso.

Cómo sembrarla y cuidarla

Foto: Miguel Vergara.-

Para cultivar esta planta, es importante elegir una zona con buena exposición solar y temperaturas templadas o cálidas. La siembra puede hacerse directamente en la tierra o en almácigo. Si optás por sembrarla en el terreno, lo ideal es hacerlo en primavera, tras preparar bien el suelo con compost. Se recomienda sembrar de a tres semillas por hoyo, separados unos 50 centímetros entre sí, y luego ralear, dejando solo una o dos plántulas por lugar.

A medida que crece, la planta se trepará sola si encuentra una estructura donde sujetarse. De lo contrario, conviene preparar un enrejado o tutor de cañas para facilitar su desarrollo.

De la planta a la esponja

Foto: Miguel Vergara.-

El momento de cosechar llega cuando los frutos se sienten secos, huecos y livianos al tacto. En ese punto, se les retira la cáscara exterior y las semillas, y la fibra interior ya está lista para usarse como esponja vegetal. Algunas personas las prefieren para el baño, otras para la cocina. Son reutilizables, compostables y libres de plásticos.

Una aliada natural para el hogar sustentable

La Luffa cylindrica no solo embellece el jardín con su presencia trepadora, sino que también se convierte en un recurso renovable para quienes eligen alternativas más amigables con el ambiente. Fácil de cultivar y con múltiples usos, es una de esas plantas que sorprenden y conquistan a quienes se animan a sembrarla.