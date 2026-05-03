Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre las predicciones para la semana del 4 al 10 de mayo

La primera semana completa de mayo llega con un clima astrológico que exigirá templanza y planificación. Según las predicciones, transitaremos un recorrido emocional que iniciará con una introspección profunda y concluirá con una fuerte necesidad de pragmatismo para ordenar los objetivos del mes.

El mapa del cielo: días clave para los doce signos

Para entender el pulso de esta semana, hay que prestar atención al movimiento lunar que marcará el ritmo de nuestras decisiones:

Lunes y martes: Rige la Luna en Escorpio , una posición que invita a cerrar ciclos y enfrentar transformaciones internas con intensidad.

Rige la , una posición que invita a cerrar ciclos y enfrentar transformaciones internas con intensidad. Miércoles a viernes: La energía vira hacia la Luna en Sagitario , fomentando la aventura, el optimismo y la expansión.

La energía vira hacia la , fomentando la aventura, el optimismo y la expansión. Domingo: Cierre bajo la influencia de Capricornio, aportando la dosis de realismo necesaria para organizar la agenda de lo que resta del mes.

Predicciones signo por signo, qué depara el futuro esta semana