Cómo hacer un día antiinflamatorio para recuperar el cuerpo después de los excesos de las Fiestas de Fin de Año

Luego de los brindis, las mesas abundantes y las comidas fuera de horario, muchas personas sienten pesadez, inflamación y cansancio corporal. Para volver al equilibrio sin recurrir a dietas extremas, especialistas en nutrición recomiendan implementar un día antiinflamatorio, una estrategia simple y consciente para ayudar al cuerpo a recuperarse tras los excesos de las Fiestas de Fin de Año.

Se trata de una jornada enfocada en alimentos naturales, descanso y pequeños hábitos que favorecen la desinflamación y el bienestar general.

Qué es un día antiinflamatorio y cómo hacerlo

El objetivo principal es aliviar el sistema digestivo, reducir la retención de líquidos y aportar nutrientes que ayuden al organismo a regenerarse.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Reducir o evitar cereales y legumbres durante ese día, ya que pueden resultar más pesados para la digestión cuando el cuerpo está inflamado.

durante ese día, ya que pueden resultar más pesados para la digestión cuando el cuerpo está inflamado. Priorizar proteínas saludables como pescado, pavo, pollo o huevo.

como pescado, pavo, pollo o huevo. Incorporar grasas buenas , fundamentales para la salud metabólica, como palta, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos.

, fundamentales para la salud metabólica, como palta, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos. Elegir hidratos complejos naturales, presentes en frutas y verduras frescas, que aportan fibra, vitaminas y antioxidantes.

Los hábitos simples que ayudan a desinflamar

Además de la alimentación, hay pequeños gestos que pueden potenciar los efectos del día antiinflamatorio:

Tomar una ducha de agua fría por la tarde , que ayuda a reducir la inflamación y favorece un mejor descanso nocturno.

, que ayuda a reducir la inflamación y favorece un mejor descanso nocturno. Mantener una buena hidratación a lo largo del día.

Priorizar el descanso y evitar entrenamientos de alta intensidad.

Los especialistas coinciden en que lo más importante es no culparse ni castigarse por los excesos. Disfrutar de las Fiestas, compartir comidas especiales y romper la rutina también forma parte de una vida saludable.

“El equilibrio es la clave. Un día antiinflamatorio no es una penitencia, sino una forma amorosa de volver a escuchar al cuerpo”, señalan.

Implementar esta estrategia puede ser un primer paso para arrancar el año con más energía, liviandad y bienestar, sin caer en extremos ni restricciones innecesarias.