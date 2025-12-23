Al asador o a la parrilla: cómo cocinar chivito navideño en las Fiestas de Fin de Año
Cocinado al asador o a la parrilla, se convierte en una propuesta perfecta para celebrar las Fiestas de Fin de Año con sabores auténticos y en buena compañía.
El chivito es uno de los platos más tradicionales de la Patagonia y, cada vez más, se gana un lugar protagónico en las mesas de Navidad y Año Nuevo. Ya sea al asador o a la parrilla, su carne tierna y sabrosa lo convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones de fin de año.
A continuación, una guía práctica para prepararlo de manera simple, respetando el sabor original y logrando una cocción perfecta.
Cómo cocinar chivito al asador
Esta es la forma más clásica y rendidora, ideal para grandes encuentros.
Ingredientes
- 1 chivito entero o en cuartos
- Sal gruesa
- Agua o salmuera suave (opcional)
- Limón, ajo y hierbas (opcional)
Paso a paso
- Abrir el chivito en mariposa y retirar exceso de grasa.
- Salarlo del lado de la carne y dejar reposar 20 minutos.
- Colocarlo en la cruz o estaca con la piel hacia el fuego.
- Cocinar a fuego medio durante 2 a 3 horas, según tamaño.
- Dar vuelta y terminar la cocción del lado de la carne durante 30 a 40 minutos.
- Retirar cuando esté dorado y jugoso.
Tip: la clave está en la paciencia y el fuego parejo, sin llamas directas.
Cómo cocinar chivito a la parrilla
Una alternativa más rápida y práctica, ideal para espacios reducidos.
Ingredientes
- Chivito trozado
- Sal gruesa
- Aceite de oliva (opcional)
Paso a paso
- Calentar bien la parrilla y acomodar las brasas a temperatura media.
- Colocar los cortes con el hueso hacia abajo.
- Cocinar lentamente, girando cada 20 minutos.
- Salar sobre el final para evitar que se seque.
- Retirar cuando la carne esté tierna y bien dorada.
Guarniciones ideales para acompañar
- Ensaladas frescas (rúcula, tomate y cebolla morada)
- Papas al plomo o a la parrilla
- Verduras asadas
- Pan casero o tortillas a la parrilla
Un clásico que no falla en Navidad
El chivito es una opción distinta a los platos tradicionales, pero profundamente ligada a la identidad regional. Cocinado al asador o a la parrilla, se convierte en una propuesta perfecta para celebrar las Fiestas de Fin de Año con sabores auténticos y en buena compañía.
Comentarios