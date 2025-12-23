Al asador o a la parrilla: cómo cocinar chivito navideño en las Fiestas de Fin de Año

Chivito para las fiestas de fin de año.

El chivito es uno de los platos más tradicionales de la Patagonia y, cada vez más, se gana un lugar protagónico en las mesas de Navidad y Año Nuevo. Ya sea al asador o a la parrilla, su carne tierna y sabrosa lo convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares y celebraciones de fin de año.

A continuación, una guía práctica para prepararlo de manera simple, respetando el sabor original y logrando una cocción perfecta.

Cómo cocinar chivito al asador

Esta es la forma más clásica y rendidora, ideal para grandes encuentros.

Ingredientes

1 chivito entero o en cuartos

Sal gruesa

Agua o salmuera suave (opcional)

Limón, ajo y hierbas (opcional)

Paso a paso

Abrir el chivito en mariposa y retirar exceso de grasa. Salarlo del lado de la carne y dejar reposar 20 minutos. Colocarlo en la cruz o estaca con la piel hacia el fuego. Cocinar a fuego medio durante 2 a 3 horas, según tamaño. Dar vuelta y terminar la cocción del lado de la carne durante 30 a 40 minutos. Retirar cuando esté dorado y jugoso.

Tip: la clave está en la paciencia y el fuego parejo, sin llamas directas.

Cómo cocinar chivito a la parrilla

Una alternativa más rápida y práctica, ideal para espacios reducidos.

Ingredientes

Chivito trozado

Sal gruesa

Aceite de oliva (opcional)

Paso a paso

Calentar bien la parrilla y acomodar las brasas a temperatura media. Colocar los cortes con el hueso hacia abajo. Cocinar lentamente, girando cada 20 minutos. Salar sobre el final para evitar que se seque. Retirar cuando la carne esté tierna y bien dorada.

Guarniciones ideales para acompañar

Ensaladas frescas (rúcula, tomate y cebolla morada)

Papas al plomo o a la parrilla

Verduras asadas

Pan casero o tortillas a la parrilla

Un clásico que no falla en Navidad

El chivito es una opción distinta a los platos tradicionales, pero profundamente ligada a la identidad regional. Cocinado al asador o a la parrilla, se convierte en una propuesta perfecta para celebrar las Fiestas de Fin de Año con sabores auténticos y en buena compañía.