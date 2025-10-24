Cómo hacer un sistema de riego por goteo en casa con botellas: fácil y económico

Es un sistema de irrigación que entrega agua de manera lenta y directa a las raíces de las plantas, optimizando su consumo.

El riego por goteo es una solución práctica, eficiente y económica para mantener las plantas de tu jardín o huerta bien hidratadas, especialmente en épocas de calor o si no tenés tiempo para regarlas manualmente. Lo mejor de todo es que podés construirlo vos mismo con materiales reciclados o de bajo costo. Acá te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Es un sistema de irrigación que entrega agua de manera lenta y directa a las raíces de las plantas, optimizando su consumo. Esto no solo ahorra agua, sino que también mejora la absorción de nutrientes y evita el exceso de humedad, que puede dañar las plantas.

Paso a paso: cómo construir un sistema de riego por goteo

Materiales necesarios

Para armar un sistema sencillo, necesitás:

Botellas de plástico (de 1,5 o 2 litros).

Aguja o clavo caliente para hacer perforaciones.

Tijeras o cúter.

Cinta adhesiva o pegamento (opcional).

Si preferís algo más elaborado:

Una manguera fina de polietileno (puede ser de un diámetro de 4 mm a 6 mm).

Un depósito de agua (puede ser un balde, bidón o tanque pequeño).

Conectores de riego (si usás manguera).

Paso a paso para un riego por goteo con botellas

Prepará las botellas:

Lavá las botellas y sacales las etiquetas. Con una aguja o clavo caliente, hacé pequeños agujeros en el tapón. El tamaño y la cantidad de los agujeros van a depender de cuánta agua quieras que salga. Llená las botellas:

Llená las botellas con agua y cerralas bien con el tapón perforado. Colocá las botellas en el suelo:

Hacé un pequeño agujero en la tierra junto a cada planta y enterrá la botella boca abajo, de manera que el agua gotee directamente cerca de las raíces. Ajustá el flujo:

Si notás que el agua se filtra muy rápido o muy lento, podés ajustar los agujeros del tapón para lograr un riego adecuado.

Paso a paso para un sistema con manguera

Creá el depósito:

Usá un bidón o tanque pequeño como depósito de agua. Tiene que estar elevado para que la gravedad haga fluir el agua hacia las plantas. Instalá la manguera:

Conectá la manguera al depósito. Si tenés conectores, usalos para evitar fugas. Perforá la manguera:

Con un clavo caliente, hacé pequeños orificios a lo largo de la manguera, ubicándolos en las zonas donde estén las plantas. Distribuí y asegurá la manguera:

Colocá la manguera en el suelo cerca de las plantas y fijala con piedras o grapas para que no se mueva. Llená el depósito:

Agregá agua al depósito y abrí la llave (si tiene). El agua va a empezar a fluir lentamente hacia las plantas.

Consejos finales

Usá filtros en el depósito para evitar que residuos tapen los agujeros.

Rellená el depósito o las botellas según la necesidad de riego, dependiendo del clima y el tipo de planta.

Si tenés plantas con necesidades de riego distintas, ajustá los agujeros o usá botellas adicionales para ellas.

Crear tu propio sistema de riego por goteo no solo es sencillo y económico, sino que también ayuda a cuidar el agua, una fuente vital cada vez más escasa. ¡Animate a probarlo y dale a tus plantas el cuidado que merecen!





