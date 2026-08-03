Femicidio de Mailén en Mar del Plata: la autopsia confirmó múltiples heridas e indagan a los sospechosos

Los dos hombres detenidos por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, serán indagados este lunes por el fiscal Carlos Russo. La investigación también incorporó el resultado preliminar de la autopsia, que confirmó que la víctima murió como consecuencia de una grave herida de arma blanca en la zona cervical.

Los acusados, identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, fueron trasladados durante la mañana a la Fiscalía, donde deberán declarar sobre el hecho que conmocionó a la ciudad balnearia y que es investigado como un femicidio.

Qué reveló la autopsia

El examen forense determinó que Antonich sufrió un paro cardíaco provocado por una hemorragia severa originada por una puñalada en la región cervical. Además, los peritos detectaron otras heridas de arma blanca y lesiones defensivas en brazos y piernas, compatibles con un intento de resistirse al ataque.

Los resultados serán incorporados al expediente para reconstruir la mecánica del crimen y establecer la participación de los detenidos.

La reconstrucción del caso

Según la información reunida por la investigación, el sábado 1 de agosto, alrededor de las 16, Mailén salió de su vivienda luego de informar a sus familiares que asistiría a una entrevista laboral. Antes de irse dejó a sus dos hijos al cuidado de allegados.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven se retiró junto a un conductor de una aplicación de viajes con quien mantenía un vínculo reciente.

Durante la madrugada del domingo, sus familiares acudieron a una comisaría para denunciar su desaparición. Inicialmente se retiraron para dirigirse al supuesto balneario donde debía concretarse la entrevista y, a las 2:10, formalizaron la denuncia por averiguación de paradero.

Poco después, a las 3:51, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el predio donde se habría pactado el encuentro. Al arribar el personal policial, dos hombres escaparon del lugar, aunque fueron detenidos en las inmediaciones del balneario Waikiki.

Durante la inspección del predio, los efectivos hallaron el cuerpo de la joven atado con cables. La investigación también determinó que ambos sospechosos presentaban lesiones compatibles con una posible defensa ejercida por la víctima antes de ser asesinada.

El fiscal Carlos Russo buscará ahora, durante las indagatorias, avanzar en la reconstrucción de los hechos y definir la situación procesal de los acusados.