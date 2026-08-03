Alerta por nieve, lluvia y granizo en Neuquén y cinco provincias más este lunes 3 de agosto

El tiempo suma inestabilidad en el mapa nacional en el arranque de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que alcanzará a sectores del Litoral y del Noreste argentino durante este lunes 3 de agosto.

El frente de tormentas puede desencadenar chaparrones intensos en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica, obligando a extremar precauciones en cascos urbanos y corredores viales.

Las zonas afectadas y el volumen de lluvia acumulada

De acuerdo con el informe oficial del organismo meteorológico, el mapa de la advertencia comprende:

Entre Ríos: norte provincial (Sectores de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador).

norte provincial (Sectores de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador). Corrientes: gran parte del territorio provincial.

gran parte del territorio provincial. Santa Fe: noreste provincial (General Obligado, San Javier y Vera).

noreste provincial (General Obligado, San Javier y Vera). Chaco: este provincial (San Fernando, Bermejo, Libertad, entre otros).

este provincial (San Fernando, Bermejo, Libertad, entre otros). Formosa: este de la provincia (Capital, Pilcomayo, Pirané, entre otros).

El SMN proyecta valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, aunque advirtieron que estas marcas pueden ser superadas de forma puntual en localidades específicas debido al desarrollo de tormentas localmente severas.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla: