Súper RIGI, jueces y ley de Tierras: el Senado vuelve del receso con una cargada agenda legislativa

Tras el receso invernal, el Senado de la Nación retoma su actividad legislativa con una agenda cargada de tensión política y definiciones clave para el gobierno de Javier Milei. El oficialismo impulsado por La Libertad Avanza (LLA) intentará avanzar en tres frentes en simultáneo: la aprobación de pliegos judiciales, el inicio del tratamiento del Súper RIGI para grandes inversiones y el desenlace de la controversial ley de propiedad privada.

Según la agenda oficial, el primer paso lo dará la comisión de Acuerdos, comandada por el libertario Juan Carlos Pagotto, con audiencias públicas para evaluar a 12 candidatos a ocupar cargos judiciales en distintos puntos del país, un reclamo recurrente de los bloques aliados frente a las dilaciones del Ejecutivo.

El Súper RIGI desembarca en comisiones con presencia neuquina

El plato fuerte de la semana comenzará con el plenario para discutir el Súper RIGI, el esquema que busca otorgar incentivos y beneficios fiscales a proyectos de inversión que superen los US$ 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera.

Las encargadas de llevar adelante el trámite serán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional, y Legislación General. Esta última es presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez, mientras que Presupuesto está a cargo del porteño Agustín Monteverde y Economía del misionero Martín Goerling (PRO).

Pese a la intención del bloque oficialista —con la senadora Patricia Bullrich a la cabeza— de empujar un trámite rápido, según consignó Infobae, en los pasillos del Congreso priman las dudas: la ajustada votación de 130 apoyos que el proyecto cosechó en la Cámara de Diputados obliga a tejer acuerdos previos antes de arriesgarse al recinto.

El momento de mayor voltaje político ocurrirá el jueves en la sesión, cuando se reanude el cuarto intermedio sobre la ley de Tierras, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. A pesar de contar con un dictamen de mayoría desde mayo, la iniciativa atraviesa una parálisis técnica inédita tras haber acumulado más de 16 borradores diferentes sin lograr un texto de consenso, especialmente por el rechazo transversal que genera la desregulación para la venta de tierras a capitales extranjeros.

Cambio de mandos: Villarruel al Ejecutivo y Abdala al recinto

El desenlace del jueves tendrá además un reordenamiento institucional en la cúpula del poder. Con la partida confirmada del presidente Javier Milei hacia Colombia este miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Por este motivo, el debate en el recinto no será conducido por la titular de la Cámara Alta, sino por el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, en una jornada donde el oficialismo se jugará su última carta legislativa antes de las movilizaciones convocadas fuera del Congreso.