Cómo plantar un durazno desde el carozo y lograr tu propio árbol frutal en casa

Cultivar un duraznero desde un carozo puede parecer un desafío, pero con los pasos adecuados es un proceso sencillo y muy gratificante. Además de disfrutar de deliciosos duraznos cosechados por vos mismo, plantar un árbol frutal en casa es una forma de conectar con la naturaleza y embellecer tu jardín.

En Argentina, el duraznero es una de las especies más populares por su adaptabilidad y la calidad de sus frutos. Aprendé cómo comenzar tu cultivo desde el carozo y descubrí los cuidados necesarios para que crezca fuerte y saludable.

Primeros pasos: cómo germinar el carozo

El carozo del durazno contiene la semilla, pero no basta con plantarlo directamente en la tierra; es necesario seguir ciertos pasos para favorecer la germinación.

Limpieza y preparación: Retirá toda la pulpa del carozo con cuidado y dejalo secar al aire durante uno o dos días. Esto ayudará a evitar la formación de moho durante el proceso de germinación. Estrategia de estratificación: Los durazneros necesitan experimentar frío antes de germinar. Colocá el carozo en una bolsa plástica con un poco de tierra húmeda o arena, cerrá la bolsa y guardala en la heladera (no en el freezer) durante seis a ocho semanas. Revisá periódicamente que el sustrato se mantenga húmedo, pero no empapado. Plantación: Cuando la semilla haya comenzado a germinar, será el momento de trasladarla a una maceta o directamente al suelo. Asegurate de plantarla a unos cinco centímetros de profundidad con la raíz apuntando hacia abajo.

Cuidados del duraznero joven

Una vez que el duraznero comienza a crecer, es importante proporcionarle las condiciones ideales para su desarrollo.

Ubicación: Elegí un lugar con pleno sol, ya que los durazneros necesitan al menos seis horas diarias de luz solar.

Elegí un lugar con pleno sol, ya que los durazneros necesitan al menos seis horas diarias de luz solar. Riego: Mantené el suelo húmedo, pero evitá el exceso de agua para prevenir problemas en las raíces.

Mantené el suelo húmedo, pero evitá el exceso de agua para prevenir problemas en las raíces. Nutrientes: Durante el crecimiento, podés fertilizarlo con compost o un fertilizante orgánico rico en nitrógeno para favorecer el desarrollo del follaje y las raíces.

Cultivar un duraznero desde el carozo requiere tiempo y dedicación. El árbol comenzará a dar frutos en unos tres a cuatro años, pero la espera vale la pena. Nada se compara con el sabor y la frescura de un durazno recién cosechado de tu propio jardín.

Animáte a probar este proyecto en casa y convertí un simple carozo en un árbol lleno de vida y sabor.

El ingenioso invento para regar tus plantas cuando te vas de vacaciones:

Con la llegada del verano y las esperadas vacaciones, muchas personas se enfrentan al desafío de mantener sus plantas saludables mientras están fuera. Tradicionalmente, los dueños de plantas recurren a familiares, amigos o vecinos para que las rieguen durante su ausencia. Sin embargo, una enfermera en España ha causado sensación en las redes sociales al compartir un invento casero que soluciona este problema de forma sencilla y práctica.

Irene, una enfermera y usuaria de TikTok conocida como @irenefdz_, diseñó un sistema de riego que funciona de manera similar al suministro de suero intravenoso utilizado en hospitales. Su ingeniosa creación permite que el agua fluya de manera constante y gradual hacia las plantas, manteniéndolas hidratadas sin la necesidad de que alguien las cuide.

En su video viral, que ya acumula más de 2,5 millones de reproducciones y 150.000 ‘me gusta’, Irene explica cómo emplea botellas de agua conectadas a tubos de goteo, similares a los que se utilizan en medicina. Con este sistema, el agua es liberada lentamente, asegurando que las plantas reciban la cantidad justa para mantenerse saludables durante las semanas de ausencia.

“POV: Te vas 15 días de vacaciones, pero eres enfermera”, comenta Irene en el video, mientras muestra cómo funciona su sistema casero. Muchos usuarios quedaron fascinados con su ingenio, y algunos incluso pidieron más detalles para replicarlo. Irene respondió en los comentarios: “Sistema de suero + dosiflow, calientas el tapón de la botella y le clavas el sistema de suero”. Además, indicó que estos materiales pueden conseguirse fácilmente en tiendas en línea.

