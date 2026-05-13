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Economía

Luis Caputo anunció cambios en Exporta Simple para que «más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando»

Se trata del programa que se impulsó con el objetivo de simplificar la logística y los trámites aduaneros. El ministro de Economía hizo el anuncio mediante sus redes sociales y aseguró que los cambios consisten en "más herramientas para crecer".

Redacción

Por Redacción

Luis Caputo, Ministro de Economía.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acudió a sus redes sociales para hacer un importante anuncio respecto a Exporta Simple, el programa que se diseñó para facilitar que pequeños productores, emprendedores y PyMEs argentinas puedan vender sus productos al exterior.

Luis Caputo sobre Exporta Simple

Mediante un posteo en su cuenta de X, Caputo escribió: «Ampliamos Exporta Simple para que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando».

Luego de esto recordó que Exporta Simple es un programa que «simplifica pequeñas exportaciones» y que, desde su implementación, permitió «gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados». De esta manera «productos argentinos llegan rápido a distintos mercados, por vía aérea y terrestre», remarcó.

El ministro informó que en 2025, «más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos» y se pudo establecer que «lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también aparecen productos sorprendes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems».

Tras este argumento, anunció que en conjunto con el Gobierno se tomó la decisión de dar «un paso más para potenciar ese crecimiento» y se implementó:

  • La eliminación del límite de USD 15.000 por operación
  • La eliminación del tope anual de USD 600.000 por exportador

«Más herramientas concretas para crecer. Más PyMEs exportando», concluyó su publicación,


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El ministro de Economía, Luis Caputo, acudió a sus redes sociales para hacer un importante anuncio respecto a Exporta Simple, el programa que se diseñó para facilitar que pequeños productores, emprendedores y PyMEs argentinas puedan vender sus productos al exterior.

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