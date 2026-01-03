SUSCRIBITE Diario papel
Cuáles son los alimentos que favorecen la salud vascular: los 9 que debés incluir sí o sí en tu dieta

Incorporar estos alimentos de forma habitual ayuda a proteger el sistema vascular, mejorar la circulación y prevenir enfermedades a largo plazo.

alimentos que favorecen la salud vascular.

La salud vascular es clave para una buena circulación sanguínea y para prevenir problemas como várices, hipertensión, trombosis o enfermedades cardiovasculares. Además del ejercicio y una hidratación adecuada, la alimentación cumple un rol fundamental: ciertos nutrientes ayudan a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, reducir la inflamación y mejorar el flujo de la sangre.

Alimentos imprescindibles para cuidar las arterias y las venas

1. Frutas rojas y moradas
Arándanos, frutillas, moras, cerezas y uvas contienen flavonoides y antocianinas, antioxidantes que fortalecen los capilares y mejoran la elasticidad vascular. También ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo.

2. Pescados grasos
Salmón, sardinas, caballa y atún son ricos en ácidos grasos omega-3, fundamentales para disminuir la inflamación, prevenir la formación de coágulos y mejorar la circulación.

3. Aceite de oliva extra virgen
Es una de las grasas más beneficiosas para el sistema cardiovascular. Aporta polifenoles que protegen las arterias y ayudan a mantener niveles saludables de colesterol.

4. Frutos secos y semillas
Nueces, almendras, semillas de chía y lino aportan grasas saludables, vitamina E y magnesio, nutrientes que favorecen la elasticidad de los vasos sanguíneos y regulan la presión arterial.

5. Verduras de hoja verde
Espinaca, acelga, rúcula y lechuga son ricas en nitratos naturales, que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de la sangre.

6. Ajo y cebolla
El ajo tiene efectos vasodilatadores y anticoagulantes naturales. Consumido de forma regular, contribuye a reducir la presión arterial y mejorar la circulación.

7. Legumbres
Lentejas, garbanzos y porotos aportan fibra y proteínas vegetales que ayudan a controlar el colesterol y la glucosa en sangre, factores clave para la salud vascular.

8. Cítricos
Naranja, limón, pomelo y mandarina son ricos en vitamina C, esencial para la producción de colágeno que mantiene fuertes las paredes de las venas y arterias.

9. Chocolate amargo (más del 70 % cacao)
Consumido con moderación, mejora la función endotelial y favorece la circulación gracias a sus flavonoides.

Hábitos que potencian el efecto de estos alimentos

  • Reducir el consumo de sal y ultraprocesados.
  • Evitar grasas trans y azúcares refinados.
  • Mantener una hidratación adecuada.
  • Acompañar la dieta con actividad física regular.

