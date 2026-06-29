Del Mundial a nuestras canchas: Por qué la «pausa de hidratación» debe ser una regla de oro en el fútbol local y comunitario

Por Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108



El fútbol, en su máxima expresión, es un espejo en el que se miran millones de argentinos cada fin de semana. Cuando vemos un Mundial, solemos deslumbrarnos con los goles, las estrategias de pizarra o la tecnología de punta. Sin embargo, una de las mayores evoluciones de los últimos años en el deporte de alto rendimiento no tiene que ver con la pelota, sino con la medicina preventiva: la pausa de hidratación.

Originalmente introducida como una medida excepcional para mitigar el impacto de climas extremos en las grandes citas internacionales, la pausa para hidratarse (o cooling break) llegó para quedarse. Hoy, el fútbol profesional entiende que el agua no es un premio para el final del partido, sino un insumo crítico para el rendimiento y, fundamentalmente, para la calidad de vida.

La necesidad de incluir el ejemplo a las ligas locales



Traspolar esta práctica al interior profundo de nuestro fútbol (allí donde se juegan las ligas locales, los torneos regionales y los campeonatos comunitarios) no solo es viable, sino urgente. Nuestras canchas albergan cada fin de semana a miles de futbolistas: desde categorías infantiles en pleno desarrollo hasta el fútbol femenino, los bloques comerciales y los torneos de veteranos. Son deportistas que se entregan a la pasión de la camiseta, muchas veces bajo condiciones climáticas adversas, en terrenos duros y sin la infraestructura de los grandes clubes.

Implementar de forma sistemática y reglamentada la pausa de hidratación en el fútbol amateur y competitivo ofrece tres beneficios directos:

Prevención de lesiones y golpes de calor: Un cuerpo deshidratado pierde la capacidad de regular su temperatura. La fatiga prematura por falta de agua aumenta exponencialmente el riesgo de desgarros, esguinces y, en casos graves, descompensaciones o golpes de calor que pueden ser fatales.

Un cuerpo deshidratado pierde la capacidad de regular su temperatura. La fatiga prematura por falta de agua aumenta exponencialmente el riesgo de desgarros, esguinces y, en casos graves, descompensaciones o golpes de calor que pueden ser fatales. Equidad y protección en el juego: Permitir que los jugadores repongan fluidos y se refresquen a mitad de cada tiempo nivela la exigencia física. Esto protege especialmente a los niños (cuyos cuerpos absorben el calor más rápido) y a los veteranos, quienes están más expuestos a exigencias cardiovasculares.

Permitir que los jugadores repongan fluidos y se refresquen a mitad de cada tiempo nivela la exigencia física. Esto protege especialmente a los niños (cuyos cuerpos absorben el calor más rápido) y a los veteranos, quienes están más expuestos a exigencias cardiovasculares. Institucionalizar la cultura del cuidado: Cuando la liga, los clubes y los árbitros asumen la pausa como parte natural del reglamento, se elimina el viejo mito de que «parar a tomar agua corta el ritmo o ablanda al jugador». El cuidado de la salud jamás debería luchar con la competitividad.

Educar a la comunidad desde la línea de cal



El club de barrio y la liga comunitaria/local son los mejores centros educativos no formales que tiene una sociedad. El ejemplo que se da dentro de la cancha se replica de inmediato en la tribuna, en los bancos de suplentes y en los hogares de cada jugador.

Ver al árbitro pitar la pausa de hidratación a los 25 minutos de juego genera un impacto pedagógico masivo que trasciende el tejido del partido:

El mensaje para las familias: Si los jugadores del club del barrio necesitan parar para tomar agua y reponerse, el chico que juega en la plaza, el vecino que sale a correr o el trabajador expuesto al sol también entienden la importancia vital de andar con su propia botella.

Educar a la comunidad en hábitos saludables implica desmitificar viejas prácticas del «fútbol de antes», donde aguantar la sed o «entrenar sin agua» era visto como un signo de fortaleza. La ciencia del deporte ya demostró lo contrario: un atleta hidratado es un atleta más inteligente, más rápido y, sobre todo, seguro.

Un compromiso colectivo



Para que el fútbol argentino de base dé este salto de calidad, se necesita un compromiso articulado. Los dirigentes deben asegurar puntos de agua segura en los predios; los directores técnicos y delegados tienen que planificar la hidratación antes, durante y después del juego; y las familias deben ayudar a erradicar las bebidas azucaradas de los bolsos deportivos, cambiándolas por agua segura.

El Mundial nos demostró que los mejores del mundo paran para cuidar su cuerpo. Es hora de que en cada rincón de nuestra Argentina entendamos que el agua es el jugador número 12, y que cuidar la salud de nuestra comunidad es el campeonato más importante que tenemos que ganar.