Ganá una moto con Diario RÍO NEGRO en la Fiesta Nacional de la Nieve: cómo participar

Primero, conseguí y leé el suplemento especial de Diario RÍO NEGRO por la Fiesta Nacional de la Nieve.

La Fiesta Nacional de la Nieve se vive en Bariloche y Diario RÍO NEGRO se suma con una propuesta especial para sus lectores. Además de la cobertura multiplataforma del evento, un suplemento especial y el sorteo de una moto Scooter Cux junto a Liess Motos.

Participar es muy sencillo: la clave será leer el suplemento de la Fiesta Nacional de la Nieve que circuló este 13 de agosto con la edición impresa y se podrá obtener en el predio de la fiesta, donde están las respuestas necesarias para completar el concurso.

Cómo participar por la moto

Primero, conseguí y leé el suplemento especial de Diario RÍO NEGRO por la Fiesta Nacional de la Nieve.

El suplemento, durante la fiesta, tendrá distintos puntos de entrega en Bariloche. Se podrá conseguir en la Terminal de Ómnibus, en la Oficina de Informes de Puerto, en el stand de ATUR de calle Mitre y en la Carpa de Producción y Empleo. Allí, vecinos y turistas podrán retirar su ejemplar, conocer todos los contenidos especiales y encontrar las respuestas para participar por el sorteo de la moto.

Después, ingresá a nuestras redes sociales y buscá la publicación del sorteo. Allí vas a encontrar el enlace para acceder al formulario de participación.

El formulario tendrá cuatro preguntas vinculadas con información publicada en el suplemento especial. Buscá las respuestas, completá correctamente las cuatro preguntas junto con tus datos personales y ya estarás participando del sorteo.

En resumen: leé el suplemento, buscá el sorteo en las redes, respondé las cuatro preguntas y participá por la moto.

Diario RÍO NEGRO acompaña la Fiesta Nacional de la Nieve

Durante la celebración, desplegamos una cobertura especial desde Bariloche, con contenidos en la edición papel, rionegro.com.ar, redes sociales y radio.

Los artistas locales dieron inicio al evento en una jornada previa, el miércoles por la noche. Gentileza

El suplemento especial es parte de esta propuesta y permite conocer más sobre la Fiesta Nacional de la Nieve y, al mismo tiempo, encontrar las respuestas para participar del sorteo.

Seguí las redes sociales de Diario RÍO NEGRO para conocer todos los detalles, las condiciones y las novedades del sorteo.

Dónde conseguir el diario en Bariloche y Dina Huapi

Diario RÍO NEGRO continúa ampliando su presencia en la zona y sumando puntos de venta para acercar la edición impresa a los lectores.

A partir de una alianza con Supermercados Todo, el diario ya puede encontrarse en seis sucursales de Bariloche y Dina Huapi:

Playa Bonita: Exequiel Bustillo 8700.

Exequiel Bustillo 8700. Melipal: Exequiel Bustillo 3800.

Exequiel Bustillo 3800. Boock: Pioneros y Boock.

Pioneros y Boock. O’Connor: O’Connor y Onelli.

O’Connor y Onelli. Arelauquen: Ruta Complementaria N° 82 6500.

Ruta Complementaria N° 82 6500. Dina Huapi: Estados Unidos 250.

De esta manera, quienes hagan sus compras habituales también pueden sumar Diario RÍO NEGRO a su carro y acceder al suplemento especial de la Fiesta Nacional de la Nieve.

También podés recibirlo en tu casa

Otra alternativa es suscribirte a Diario RÍO NEGRO y recibir la edición papel directamente en tu domicilio, formando parte de la comunidad de lectores del diario.

ACCEDÉ A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE SORTEO.-