Solo la mitad de los estudiantes llega a sexto grado con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática

Un informe de la ONG Argentinos por la Educación revela que, si bien el 94% de los alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegó a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar, apenas la mitad logró hacerlo con conocimientos al menos satisfactorios en Lengua y Matemática.

Los datos surgen del Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por Irene Kit, especialista en educación, junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación. El indicador combina las trayectorias escolares con los aprendizajes y permite observar cuántos estudiantes completan la primaria en el tiempo previsto y, al mismo tiempo, alcanzan desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.

Para esta edición se analizó la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto en 2025, a partir de información del Relevamiento Anual y de las pruebas Aprender.

Esta edición mide a la cohorte que empezó primer grado en 2020 y llegó a sexto en 2025. Foto: Agencia NA (Web Argentinos por la Educación).

El 94% llegó a sexto sin repetir ni abandonar

Uno de los principales datos del informe señala que 94 de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar.

La cifra se mantuvo estable respecto de la cohorte anterior y representa una mejora frente a las primeras cohortes analizadas. Las mayores tasas de continuidad se registraron en Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy, donde prácticamente todos los estudiantes llegaron a sexto grado en el tiempo esperado.

En el otro extremo, Corrientes, Misiones y Entre Ríos registraron proporciones inferiores al 90%.

Sin embargo, la continuidad de las trayectorias no necesariamente se traduce en aprendizajes satisfactorios.

Matemática, la principal dificultad

Entre los estudiantes que llegan a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanza un desempeño al menos satisfactorio de manera simultánea en Lengua y Matemática.

Las diferencias entre jurisdicciones son marcadas. Los mejores resultados se registraron en Ciudad de Buenos Aires (73%), Córdoba (62%) y Buenos Aires (55%). En tanto, los porcentajes más bajos correspondieron a Chaco (36%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (43%).

El informe advierte que Matemática concentra las principales dificultades en prácticamente todas las jurisdicciones.

Solo 50 de cada 100 completan la primaria con buenos aprendizajes

Al combinar ambos componentes —trayectoria y aprendizajes—, el resultado muestra que solo 50 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en tiempo y forma y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática.

La evolución del indicador muestra fluctuaciones a lo largo de las distintas cohortes. El IRE pasó de 46% en la cohorte 2011-2016 a 49% en 2013-2018 y 50% en 2016-2021. Luego descendió a 45% en la cohorte 2018-2023, principalmente por la caída en el componente de aprendizajes, y volvió a ubicarse en 50% en la cohorte 2020-2025.

Las diferencias entre provincias

El informe también encuentra una fuerte correlación entre el Índice de Resultados Escolares y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes.

Las jurisdicciones con los mayores IRE fueron CABA, con 67%; Córdoba, con 61%; y La Pampa, con 54%. En el extremo opuesto se ubicaron Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

No obstante, aparecen algunas excepciones. Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos se ubican en torno o por debajo del promedio nacional pese a sus niveles socioeconómicos. A la vez, Formosa y Jujuy, que presentan niveles socioeconómicos más bajos, lograron ubicarse ligeramente por encima de lo esperado en relación con esa variable.

Todas las provincias mejoraron

Otro de los datos destacados es que todas las provincias mejoraron respecto de la cohorte anterior en la cantidad de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma.

Los mayores incrementos se registraron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con una mejora de 10 puntos porcentuales en cada caso. A pesar de este avance, las tres jurisdicciones todavía se encuentran por debajo del promedio nacional.

Además, en 12 jurisdicciones el resultado de la cohorte 2020-2025 alcanzó el valor más alto de toda la serie histórica analizada.

Con información de Agencia N.A