Estar bien

Desayuno y meriendas sin harinas ni azúcar: 3 recetas rápidas para rendir y tener energía

La primera comida del día y las colaciones son clave para mantener un buen nivel de energía. Estas opciones saludables, fáciles y rápidas de preparar, te permiten arrancar con fuerza y evitar el cansancio.

Con estas tres ideas simples, es posible disfrutar de desayunos y meriendas sabrosos, sin harinas ni azúcar, que ayudan a rendir mejor y sostener la energía durante toda la jornada. Imagen generada con IA.-

Cada vez más personas buscan alternativas para el desayuno y la merienda que no incluyan harinas refinadas ni azúcar agregada. Esto no solo ayuda a mejorar la digestión y controlar el peso, sino que también mantiene la energía más estable durante el día. Aquí te compartimos tres recetas prácticas y nutritivas que se preparan en pocos minutos.

1. Porridge de avena con frutas y semillas

La avena es una gran aliada para el desayuno: aporta fibra, saciedad y energía de liberación lenta.

Cómo hacerlo:

  • Cocinar 3 cucharadas de avena en leche o bebida vegetal hasta que espese.
  • Agregar canela y unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor.
  • Servir con rodajas de banana, frutos rojos y una cucharadita de semillas de chía o lino.

Es una opción ideal para quienes necesitan un desayuno que mantenga la energía por varias horas.

2. Yogur natural con frutos secos

Un clásico que no falla y se prepara en menos de cinco minutos. El yogur natural aporta proteínas y probióticos, mientras que los frutos secos y semillas suman grasas saludables.

Cómo hacerlo:

  • Servir un pote de yogur natural sin azúcar.
  • Agregar un puñado pequeño de nueces, almendras o maní sin sal.
  • Completar con arándanos, frutillas o la fruta de estación que tengas en casa.

Este snack es perfecto también como merienda rápida, ya que ayuda a evitar los picos de hambre.

3. Pancakes de banana y huevo

Una receta express que reemplaza la harina por frutas y proteínas.

Cómo hacerlo:

  • Pisar una banana madura y mezclar con dos huevos batidos.
  • Cocinar la mezcla en una sartén antiadherente, como si fueran panqueques pequeños.
  • Se pueden acompañar con mantequilla de maní natural, rodajas de fruta o un poco de coco rallado.

En pocos minutos tenés una merienda dulce, nutritiva y sin azúcar.

Qué tener en cuenta para desayunar y merendar bien

  • Optar siempre por frutas de estación, que son más económicas y nutritivas.
  • Si querés más dulzor, usá dátiles o miel en pequeñas cantidades, en lugar de azúcar refinada.
  • Alterná estas recetas durante la semana para mantener variedad y no caer en la rutina.

Con estas tres ideas simples, es posible disfrutar de desayunos y meriendas sabrosos, sin harinas ni azúcar, que ayudan a rendir mejor y sostener la energía durante toda la jornada.


