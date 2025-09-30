Desayuno y meriendas sin harinas ni azúcar: 3 recetas rápidas para rendir y tener energía
La primera comida del día y las colaciones son clave para mantener un buen nivel de energía. Estas opciones saludables, fáciles y rápidas de preparar, te permiten arrancar con fuerza y evitar el cansancio.
Cada vez más personas buscan alternativas para el desayuno y la merienda que no incluyan harinas refinadas ni azúcar agregada. Esto no solo ayuda a mejorar la digestión y controlar el peso, sino que también mantiene la energía más estable durante el día. Aquí te compartimos tres recetas prácticas y nutritivas que se preparan en pocos minutos.
1. Porridge de avena con frutas y semillas
La avena es una gran aliada para el desayuno: aporta fibra, saciedad y energía de liberación lenta.
Cómo hacerlo:
- Cocinar 3 cucharadas de avena en leche o bebida vegetal hasta que espese.
- Agregar canela y unas gotas de esencia de vainilla para darle sabor.
- Servir con rodajas de banana, frutos rojos y una cucharadita de semillas de chía o lino.
Es una opción ideal para quienes necesitan un desayuno que mantenga la energía por varias horas.
2. Yogur natural con frutos secos
Un clásico que no falla y se prepara en menos de cinco minutos. El yogur natural aporta proteínas y probióticos, mientras que los frutos secos y semillas suman grasas saludables.
Cómo hacerlo:
- Servir un pote de yogur natural sin azúcar.
- Agregar un puñado pequeño de nueces, almendras o maní sin sal.
- Completar con arándanos, frutillas o la fruta de estación que tengas en casa.
Este snack es perfecto también como merienda rápida, ya que ayuda a evitar los picos de hambre.
3. Pancakes de banana y huevo
Una receta express que reemplaza la harina por frutas y proteínas.
Cómo hacerlo:
- Pisar una banana madura y mezclar con dos huevos batidos.
- Cocinar la mezcla en una sartén antiadherente, como si fueran panqueques pequeños.
- Se pueden acompañar con mantequilla de maní natural, rodajas de fruta o un poco de coco rallado.
En pocos minutos tenés una merienda dulce, nutritiva y sin azúcar.
Qué tener en cuenta para desayunar y merendar bien
- Optar siempre por frutas de estación, que son más económicas y nutritivas.
- Si querés más dulzor, usá dátiles o miel en pequeñas cantidades, en lugar de azúcar refinada.
- Alterná estas recetas durante la semana para mantener variedad y no caer en la rutina.
Con estas tres ideas simples, es posible disfrutar de desayunos y meriendas sabrosos, sin harinas ni azúcar, que ayudan a rendir mejor y sostener la energía durante toda la jornada.
