Dormir de costado, boca arriba o boca abajo: qué posición es mejor para descansar y cuidar la espalda

Si una postura provoca dolor, adormecimiento o rigidez al despertar, puede ser conveniente modificar los apoyos o consultar con un profesional para identificar la causa.

Dormir bien no depende solamente de la cantidad de horas que pasamos en la cama. La posición que elegimos para descansar también puede influir en cómo se siente nuestro cuerpo al despertar. El cuello, la espalda, los hombros y hasta la respiración pueden verse afectados por la postura que mantenemos durante la noche.

Hay quienes no pueden conciliar el sueño si no están de costado, otros prefieren dormir boca arriba y algunos encuentran comodidad únicamente boca abajo. Sin embargo, no todas las posiciones ofrecen las mismas ventajas para la columna vertebral. La clave está en mantener una postura cómoda, con una buena alineación del cuerpo y sin generar tensiones innecesarias.

Dormir de costado: una de las posiciones más recomendadas

Dormir de costado es una de las posturas que suelen recomendarse para favorecer una buena alineación de la columna, siempre que se utilicen una almohada y un colchón adecuados. Esta posición permite mantener el cuello y la espalda relativamente alineados y puede resultar especialmente cómoda para quienes presentan determinadas molestias lumbares.

Colocar una almohada entre las rodillas puede ayudar a mantener la pelvis en una posición más neutral y reducir la tensión sobre la zona baja de la espalda. También es importante que la almohada de la cabeza tenga una altura suficiente para evitar que el cuello quede inclinado hacia arriba o hacia abajo.

Esta postura presenta otras ventajas. Dormir de costado puede disminuir los ronquidos y mejorar la respiración en algunas personas con apnea obstructiva del sueño. Además, acostarse sobre el lado izquierdo puede ayudar a reducir los síntomas de reflujo gastroesofágico nocturno.

No obstante, permanecer mucho tiempo sobre un mismo hombro puede generar molestias por presión, especialmente en personas que ya presentan dolor en esa articulación.

Dormir boca arriba: una buena alternativa para la columna

Acostarse boca arriba también puede ser una opción favorable para cuidar la espalda. En esta posición, el peso corporal se distribuye de manera relativamente uniforme y resulta más sencillo mantener una alineación neutral de la cabeza, el cuello y la columna.

Para mejorar la comodidad, se puede colocar una almohada pequeña debajo de las rodillas, lo que ayuda a disminuir la tensión en la región lumbar. La almohada de la cabeza, por su parte, debe sostener el cuello sin empujarlo excesivamente hacia adelante.

Sin embargo, dormir boca arriba no es lo más conveniente para todas las personas. Esta postura puede favorecer los ronquidos y empeorar los episodios de apnea obstructiva del sueño, debido a que la gravedad facilita el desplazamiento de los tejidos de la vía aérea superior.

Por eso, quienes presentan problemas respiratorios durante la noche pueden beneficiarse de dormir de costado, según las indicaciones de un profesional de la salud.

Dormir boca abajo: por qué puede generar molestias

Aunque algunas personas encuentran muy cómoda esta posición, dormir boca abajo suele ser la alternativa menos favorable para quienes buscan evitar tensiones en el cuello y la espalda.

El principal inconveniente es que obliga a mantener la cabeza girada hacia uno de los lados durante períodos prolongados. Esto puede generar tensión en los músculos cervicales y provocar rigidez o molestias al despertar.

Además, dependiendo del colchón y de la posición del cuerpo, dormir boca abajo puede aumentar la curvatura de la zona lumbar y generar incomodidad.

Para quienes tienen el hábito muy incorporado y no consiguen descansar de otra manera, utilizar una almohada muy baja o prescindir de ella debajo de la cabeza puede reducir la torsión del cuello. En algunos casos, colocar una almohada fina debajo de la pelvis también puede ayudar a disminuir la tensión lumbar.

Qué posición conviene elegir si te duele la espalda

No existe una única postura que garantice un descanso sin dolor. La elección depende de las características de cada persona, sus molestias previas y la calidad del colchón y las almohadas.

En términos generales, dormir de costado con una almohada entre las rodillas o boca arriba con apoyo debajo de ellas son dos alternativas que pueden favorecer una posición cómoda de la columna.

También es importante recordar que cambiar de posición durante la noche es completamente normal. No es necesario permanecer inmóvil ni intentar controlar cada movimiento mientras dormimos.

Si una postura provoca dolor, adormecimiento o rigidez al despertar, puede ser conveniente modificar los apoyos o consultar con un profesional para identificar la causa.

Tres consejos para descansar mejor y evitar dolores

Más allá de la posición elegida, existen algunos hábitos que pueden contribuir a mejorar la calidad del descanso:

Elegir una almohada adecuada: debe permitir que el cuello conserve una posición cómoda y alineada con el resto de la columna.

debe permitir que el cuello conserve una posición cómoda y alineada con el resto de la columna. Prestar atención al colchón: debe ofrecer suficiente soporte sin generar puntos de presión excesivos. No existe una firmeza ideal para todas las personas.

debe ofrecer suficiente soporte sin generar puntos de presión excesivos. No existe una firmeza ideal para todas las personas. Evitar sostener posturas dolorosas: si aparecen molestias, conviene modificar la posición o utilizar almohadas de apoyo.

En definitiva, la mejor posición para dormir es aquella que permite descansar cómodamente, respirar bien y despertar sin molestias. Para muchas personas, dormir de costado representa una buena alternativa, pero las necesidades individuales siempre deben tenerse en cuenta.

Un buen descanso comienza con pequeños hábitos y con algo fundamental: aprender a reconocer qué necesita nuestro cuerpo para recuperarse durante la noche.