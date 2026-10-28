Huerta de noviembre: qué verduras y hortalizas sembrar, según el INTA

El exceso de agua puede ser tan perjudicial como la falta de riego. Por eso, antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de la tierra y evitar que permanezca encharcada.

Noviembre es uno de los meses más importantes para quienes tienen una huerta en casa. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en su Manual de la huerta agroecológica, durante este período se pueden sembrar zapallos, zapallitos, maíz dulce y porotos chaucha, además de trasplantar tomates, berenjenas y albahaca. Son cultivos de primavera-verano que aprovechan el aumento de las temperaturas y las horas de luz para desarrollarse.

En Río Negro y Neuquén, esta época también representa una oportunidad para renovar los canteros, preparar la tierra y organizar las futuras cosechas. Sin embargo, las condiciones climáticas de la Patagonia requieren prestar especial atención a las heladas tardías, los vientos y la disponibilidad de agua. Elegir las especies adecuadas y respetar sus necesidades puede marcar la diferencia entre una huerta productiva y una que no logra desarrollarse.

Qué sembrar en noviembre: las verduras recomendadas por el INTA

El calendario de siembra del INTA incluye distintas especies que pueden incorporarse durante noviembre. Algunas se cultivan directamente en la tierra, mientras que otras necesitan haber comenzado su desarrollo en almácigos.

Zapallo.-

Entre las principales opciones aparecen:

Zapallo: se siembra directamente en la tierra durante octubre y noviembre. Necesita espacio para extender sus guías y completar su crecimiento.

se siembra directamente en la tierra durante octubre y noviembre. Necesita espacio para extender sus guías y completar su crecimiento. Zapallito: puede sembrarse desde octubre hasta enero. Es una alternativa interesante para quienes buscan cosechar durante el verano.

puede sembrarse desde octubre hasta enero. Es una alternativa interesante para quienes buscan cosechar durante el verano. Maíz dulce: noviembre todavía es un momento apropiado para su siembra directa, siempre que las condiciones de temperatura sean favorables.

noviembre todavía es un momento apropiado para su siembra directa, siempre que las condiciones de temperatura sean favorables. Poroto chaucha: admite siembras entre octubre y enero. Es importante prever espacio suficiente para su desarrollo.

admite siembras entre octubre y enero. Es importante prever espacio suficiente para su desarrollo. Tomate: noviembre es uno de los meses indicados para trasladar a la huerta los plantines preparados previamente en almácigos.

noviembre es uno de los meses indicados para trasladar a la huerta los plantines preparados previamente en almácigos. Berenjena: también puede trasplantarse durante noviembre, cuando las temperaturas permiten su crecimiento.

también puede trasplantarse durante noviembre, cuando las temperaturas permiten su crecimiento. Albahaca: una aromática ideal para acompañar los cultivos de verano, que puede trasplantarse durante octubre y noviembre.



La elección dependerá del espacio disponible, la exposición solar y las condiciones particulares de cada localidad.

Tomate.-

Tomates, zapallos y albahaca: los protagonistas de la huerta de verano

Entre los cultivos más elegidos para esta época se encuentran los tomates. El INTA recomienda comenzar su producción en almácigos durante septiembre y octubre, para realizar el trasplante entre octubre y noviembre.

Al momento de ubicarlos en la huerta, es importante dejar espacio entre las plantas para favorecer su crecimiento y la circulación del aire. También conviene colocar tutores cuando la variedad lo requiere, evitando que los tallos y frutos queden apoyados sobre el suelo.

Albahaca.-

Los zapallos y zapallitos, por su parte, pueden sembrarse directamente en el terreno. Una de las claves es considerar el espacio que ocuparán cuando alcancen su tamaño adulto, especialmente en el caso de los zapallos de crecimiento rastrero.

La albahaca también encuentra condiciones favorables durante esta etapa. Además de aportar aroma y sabor a las comidas, puede cultivarse en canteros o macetas, siempre que cuente con suficiente luz y un riego adecuado.

Qué verduras se pueden cultivar durante todo el año

No todas las especies de la huerta dependen exclusivamente de las temperaturas cálidas. El INTA también identifica hortalizas que, con una elección adecuada de variedades y un manejo acorde al clima, pueden cultivarse en distintas estaciones.

Entre ellas aparecen la acelga, la lechuga, la zanahoria, la remolacha y los rabanitos.

La lechuga es una alternativa especialmente interesante para espacios pequeños, ya que existen variedades adaptadas a diferentes momentos del año. También puede cultivarse en recipientes con suficiente profundidad y buen drenaje.

Los rabanitos, en tanto, se destacan por su ciclo relativamente corto. De acuerdo con los calendarios del INTA, algunas variedades pueden estar listas para cosechar aproximadamente entre 25 y 30 días después de la siembra.

La zanahoria y la remolacha necesitan más tiempo de desarrollo, pero permiten diversificar la producción y aprovechar distintos sectores de la huerta.

Cómo preparar la tierra y cuidar los cultivos durante noviembre

Antes de comenzar con las nuevas siembras, conviene revisar el estado del suelo. Una tierra compactada, con escasa materia orgánica o problemas de drenaje puede dificultar el crecimiento de las raíces.

El INTA promueve un manejo agroecológico de la huerta, que incluye la incorporación de abonos orgánicos, la asociación de especies y la rotación de cultivos para conservar la fertilidad del suelo.

También es importante mantener una humedad adecuada. Con el aumento de las temperaturas, las plantas pueden necesitar riegos más frecuentes, aunque la cantidad de agua dependerá del tipo de suelo, la especie y las condiciones meteorológicas.

El exceso de agua puede ser tan perjudicial como la falta de riego. Por eso, antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de la tierra y evitar que permanezca encharcada.

Otra práctica útil es cubrir el suelo con materiales orgánicos, como hojas secas o paja limpia. Esta cobertura ayuda a reducir la evaporación, proteger la superficie y limitar el crecimiento de malezas.

Huerta en Río Negro y Neuquén: qué tener en cuenta durante la primavera

Aunque noviembre marca el avance hacia el verano, en la Patagonia las condiciones climáticas pueden variar considerablemente entre una localidad y otra.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, los vientos, la amplitud térmica y la posibilidad de heladas tardías son factores que deben considerarse antes de instalar cultivos sensibles al frío.

Por eso, no alcanza solamente con seguir un calendario de siembra: también es necesario observar las condiciones del lugar. Los tomates, las berenjenas y la albahaca, por ejemplo, pueden sufrir daños si quedan expuestos a temperaturas demasiado bajas.

Para quienes recién comienzan, una buena alternativa es destinar una parte de la huerta a especies de crecimiento relativamente rápido, como los rabanitos y algunas variedades de lechuga, y reservar otro sector para los cultivos de verano.

También conviene elegir un espacio con buena exposición solar, acceso al agua y cierta protección frente a los vientos intensos.

Con una planificación sencilla, noviembre puede convertirse en el punto de partida de una huerta diversa, con verduras frescas y aromáticas que acompañen las comidas durante los próximos meses.

La recomendación principal es comenzar con pocas especies, conocer sus necesidades y ampliar gradualmente la producción. No hace falta disponer de un terreno grande: un patio, pequeños canteros o macetas adecuadas también pueden convertirse en espacios productivos.