De Villa Regina a Zapala: Nación habilita a Río Negro a operar el Tren del Valle y corre un plazo de 120 días

El Tren del Valle seguirá a cargo de la operadora nacional hasta que Río Negro complete la transición de 120 días. (Foto: archivo Florencia Salto)

El Gobierno nacional habilitó a Río Negro a operar el Tren del Valle y le asignó un corredor que va de Villa Regina a Zapala. La medida quedó formalizada con la Resolución 1853/2026 del ministerio de Economía, que firmó Luis Caputo y se publicó en el Boletín Oficial.

La norma deja sin efecto las dos resoluciones que le asignaban el servicio a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA), la empresa nacional que lo presta desde su reactivación en 2015. A partir de ahora, la provincia lo operará a través de Tren Patagónico o del operador que designe.

El cambio, sin embargo, no es inmediato. Según el texto oficial, la operadora nacional seguirá a cargo del tren en las mismas condiciones que hoy, mientras Río Negro hace los preparativos para tomar el servicio.

Qué tramos del Tren del Valle podrá operar Río Negro según la resolución

La asignación va mucho más allá del recorrido actual entre Cipolletti y Plottier. El artículo 2 establece que Río Negro operará los servicios de pasajeros en el corredor Cipolletti–Neuquén, Villa Regina–Plottier y Villa Regina–General Roca–Cipolletti–Neuquén–Plottier–Zapala.

Eso significa que una empresa rionegrina queda habilitada a correr trenes de pasajeros hasta Zapala, en el centro de la provincia de Neuquén. La resolución se apoya en un acta acuerdo que firmaron ambas provincias el 4 de julio de 2024, en la que acordaron que Tren Patagónico prestaría «inicialmente» esos servicios, sujeto a los convenios específicos que se firmen.

El extremo este del corredor también tiene un matiz. En abril, el gobernador Alberto Weretilneck había dicho en Diario RÍO NEGRO que «el desafío es todo el Alto Valle, de Chichinales a Plottier». Sin embargo, la resolución nacional fija como cabecera a Villa Regina y no menciona a Chichinales.

Plazo de 120 días: hasta cuándo sigue la operadora nacional y qué debe hacer la provincia

Los 120 días que fija la resolución no son el plazo para que Tren Patagónico empiece a operar. En ese tiempo, Río Negro tiene que comunicar el cronograma de servicios y definir con el administrador de la infraestructura ferroviaria las condiciones para que los trenes circulen por las vías.

El mismo plazo corre para la operadora nacional, que debe tener el traspaso «plenamente instrumentado» en un máximo de 120 días corridos. Contados desde la publicación del 26 de octubre, vencen el 23 de febrero de 2027.

Mientras tanto, el servicio sigue funcionando en los mismos términos en que se presta hoy. La cesión del material rodante y el pase del personal no figuran en la parte resolutiva de la norma. Surgen del acuerdo que la operadora nacional, la provincia y Tren Patagónico firmaron el 24 de agosto, que dejaba esos pasos supeditados a esta autorización.

Según publicó es te medio, la primera etapa del plan provincial apunta a extender el servicio de Cipolletti a General Roca, con nuevas paradas en el sector de la Facultad de Medicina, Fernández Oro, Allen y J.J. Gómez. En septiembre, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, había estimado el inicio de ese tramo para comienzos de diciembre, aunque aclaró que la fecha dependerá del avance de las obras y de las pruebas.

Quién pagará la operación del Tren del Valle y las obras

La resolución deja en claro que la Nación no pondrá fondos. El artículo 3 establece que la operación de Río Negro y las inversiones que haga «en ningún caso podrán implicar erogaciones» para el Estado nacional.

El artículo 5 suma otra condición. Una vez que la provincia empiece a prestar el servicio, la operación será «de exclusiva responsabilidad» de Río Negro.

La provincia ya empezó a poner fondos. A principios de octubre, el ministerio de Hacienda rionegrino incorporó al presupuesto de Tren Patagónico $3.406 millones sobre una inversión total prevista de $7.917 millones, como publicó este diario. Al tipo de cambio oficial de ese día, equivalían a unos US$2,3 millones y casi US$5,3 millones, respectivamente.

Esos fondos salen del Tesoro provincial. La mayor parte, unos $2.448 millones, se destinará a tareas de mantenimiento, reparación y limpieza de las formaciones y de la infraestructura en Cipolletti y Roca.

En mayo, la provincia había presentado ante la Nación una proyección de servicios y un plan de inversiones preliminar, según consta en los considerandos. Weretilneck había advertido en RIO NEGRO Radio que ampliar el servicio exige sumar formaciones: «Hay que comprar material rodante para el tren».

La norma también deja abierta la puerta a un operador privado, porque habla de Tren Patagónico «o del operador que esta designe». Esa posibilidad ya la había mencionado el gobernador cuando dijo que la empresa podría operar «por sí o por el privado el Tren del Valle más grande».