Murió la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años: quién era Eulalia Marzetti y la emotiva dedicatoria del DT

Lionel Scaloni atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Su mamá, Eulalia Marzetti, murió a los 74 años en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su esposo. La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre y provocó una profunda tristeza entre los familiares y allegados del entrenador de la Selección argentina.

Según informó TN, el fallecimiento fue confirmado por personas cercanas a la familia. La mujer, conocida afectuosamente como Lali, atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años. El director técnico se encontraba en Buenos Aires y, de acuerdo con los primeros reportes, viajaba hacia su pueblo natal para participar de una despedida íntima.

Quién era Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti era una figura muy querida en Pujato, localidad en la que desarrolló gran parte de su vida y donde formó su familia junto a su esposo, Ángel Scaloni, conocido como Chiche.

La mujer se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad de Pujato y fue madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

A pesar de la proyección internacional que alcanzó su hijo como entrenador campeón del mundo, la familia siempre mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces santafesinas.

La enfermedad de su mamá que preocupaba a Lionel Scaloni desde 2021

La salud de Eulalia había sido motivo de preocupación para el entrenador desde hacía varios años. En octubre de 2021, después de un triunfo de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni sorprendió al hablar públicamente sobre el difícil momento familiar que atravesaba.

En aquella conferencia de prensa, el técnico reconoció que la situación personal le impedía concentrarse plenamente en los próximos desafíos deportivos.

«No estoy para pensar en el Mundial», expresó entonces, cuando todavía faltaba más de un año para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sus palabras dejaron en evidencia la angustia que atravesaba mientras acompañaba a su madre durante su enfermedad.

La emotiva dedicatoria de Scaloni a su mamá después de ganar la Copa América

Uno de los momentos más conmovedores de esta historia ocurrió en julio de 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América tras vencer a Brasil en el estadio Maracaná.

En medio de los festejos por aquel título histórico, que puso fin a una larga sequía de consagraciones de la Selección mayor, Scaloni tuvo un recuerdo especial para su madre.

«Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando», manifestó el entrenador.

Aquella dedicatoria reflejó la importancia de Eulalia en su vida y el difícil momento que atravesaba su familia incluso durante una de las mayores alegrías de su carrera.

Cinco años después, esas palabras vuelven a cobrar un significado especial tras conocerse su fallecimiento.

El último adiós a la mamá de Lionel Scaloni en Pujato

De acuerdo con la información difundida este miércoles, la despedida de Eulalia Marzetti se realizaría en una ceremonia íntima, acompañada por sus seres queridos.

Scaloni, que mantiene un vínculo muy cercano con Pujato pese a sus compromisos internacionales, se dirigía hacia la localidad santafesina para acompañar a su familia.

La muerte de su madre representa un duro golpe para el entrenador que llevó a la Argentina a conquistar la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, y que en numerosas oportunidades destacó la importancia de su familia en su vida personal y profesional.