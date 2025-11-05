Ejercicio físico: los beneficios del running y cómo empezar sin lesionarte
El running es una de las maneras más accesibles y efectivas de cuidar la salud física y mental. Lo que tenés que tener en cuenta a la hora de comenzar.
El running se convirtió en mucho más que una moda: es una de las formas más accesibles y efectivas de cuidar la salud física y mental. Cada vez más personas salen a las calles o espacios verdes a sumar kilómetros, motivadas por los beneficios que ofrece esta práctica.
Es que la actividad fortalece músculos y huesos, mejora el sistema cardiovascular, reduce el estrés y eleva el ánimo. Pero antes de calzarse las zapatillas y empezar a correr, hay ciertos consejos clave que pueden marcar la diferencia entre una experiencia placentera y una lesión frustrante. Los detalles en esta nota.
Ejercicio físico: los principales beneficios del running
Si hablamos de ejercicio físico, los principales beneficios del running son:
- Optimiza el sistema osteoarticular (huesos, ligamentos y articulaciones) y el sistema muscular (músculos y tendones).
- Fortalece el sistema inmune.
- Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio.
- Ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades coronarias, cáncer, osteoporosis, entre otras enfermedades.
- Acelera el metabolismo basal y la pérdida de peso.
- Disminuye el estrés y la ansiedad.
- Mejora la autoestima.
Ejercicio físico: consejos para comenzar a correr
Antes de comenzar a correr se debe tener en cuenta las siguientes sugerencias:
- Se debe buscar calzado deportivo adecuado, tomando en cuenta el tipo de pisada al caminar o correr.
- Antes de correr, iniciar una rutina caminando durante 20 minutos, día por medio o 3 días a la semana. Luego se puede ir incrementando la frecuencia, ritmo y duración en la semana.
- Sumarse a un grupo de runners de tu barrio o cercanía potencia el intercambio de experiencias, el sostenimiento de la actividad y los aprendizajes.
- Mejorar los hábitos alimentarios es clave: aumentar el consumo de frutas, vegetales y verduras, y disminuir el consumo de harinas refinadas, azúcares, bebidas alcohólicas y gaseosas.
- Es importante beber agua para estar bien hidratado.
Con información de NA
Comentarios