Ejercicio físico: los beneficios del running y cómo empezar sin lesionarte

El running se convirtió en mucho más que una moda: es una de las formas más accesibles y efectivas de cuidar la salud física y mental. Cada vez más personas salen a las calles o espacios verdes a sumar kilómetros, motivadas por los beneficios que ofrece esta práctica.

Es que la actividad fortalece músculos y huesos, mejora el sistema cardiovascular, reduce el estrés y eleva el ánimo. Pero antes de calzarse las zapatillas y empezar a correr, hay ciertos consejos clave que pueden marcar la diferencia entre una experiencia placentera y una lesión frustrante. Los detalles en esta nota.

Ejercicio físico: los principales beneficios del running

Si hablamos de ejercicio físico, los principales beneficios del running son:

Optimiza el sistema osteoarticular (huesos, ligamentos y articulaciones) y el sistema muscular (músculos y tendones).

(huesos, ligamentos y articulaciones) y el sistema muscular (músculos y tendones). Fortalece el sistema inmune.

Fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio.

y respiratorio. Ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades coronarias , cáncer, osteoporosis, entre otras enfermedades.

, cáncer, osteoporosis, entre otras enfermedades. Acelera el metabolismo basal y la pérdida de peso.

Disminuye el estrés y la ansiedad.

y la ansiedad. Mejora la autoestima.

Ejercicio físico: consejos para comenzar a correr

Antes de comenzar a correr se debe tener en cuenta las siguientes sugerencias:

Se debe buscar calzado deportivo adecuado , tomando en cuenta el tipo de pisada al caminar o correr.

, tomando en cuenta el tipo de pisada al caminar o correr. Antes de correr, iniciar una rutina caminando durante 20 minutos, día por medio o 3 días a la semana. Luego se puede ir incrementando la frecuencia, ritmo y duración en la semana.

día por medio o 3 días a la semana. Luego se puede ir incrementando la frecuencia, ritmo y duración en la semana. Sumarse a un grupo de runners de tu barrio o cercanía potencia el intercambio de experiencias, el sostenimiento de la actividad y los aprendizajes.

potencia el intercambio de experiencias, el sostenimiento de la actividad y los aprendizajes. Mejorar los hábitos alimentarios es clave: aumentar el consumo de frutas, vegetales y verduras, y disminuir el consumo de harinas refinadas, azúcares, bebidas alcohólicas y gaseosas.

es clave: aumentar el consumo de frutas, vegetales y verduras, y disminuir el consumo de harinas refinadas, azúcares, bebidas alcohólicas y gaseosas. Es importante beber agua para estar bien hidratado.

