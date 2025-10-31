Vida saludable: cinco tips para mejorar la calidad del sueño

Con pequeños cambios, es posible mejorar la calidad del sueño y disfrutar de un descanso más reparador. Vale la pena reflexionar sobre los hábitos y tomar medidas para cuidar la salud a través de un buen descanso. En esta nota te dejamos cinco consejos esenciales para mejorar tu descanso y despertar con más energía.

Tips para mejorar tu descanso y despertar con más energía

Rutina de descanso

Uno de los pilares fundamentales para dormir mejor es mantener horarios regulares. Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, ayuda a regular el reloj biológico. Esto favorece un descanso más profundo y reduce la sensación de cansancio durante el día. Para establecer una rutina efectiva, es recomendable crear un ritual relajante antes de dormir, como leer un libro, practicar respiración profunda o tomar una ducha caliente.

Ambiente oscuro

El entorno en el que dormimos influye directamente en la calidad del sueño. Un dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura agradable es ideal para favorecer el descanso. Se recomienda utilizar cortinas opacas, evitar ruidos molestos y mantener una temperatura de entre 18 y 22 grados. Además, contar con un colchón y una almohada adecuada es clave para garantizar una postura cómoda y evitar interrupciones en el sueño.

Evitar pantallas

El uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse es uno de los principales enemigos del buen descanso. La luz azul que emiten las pantallas de celulares, tabletas y televisores inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño. Para mejorar la calidad del descanso, se recomienda evitar estos dispositivos al menos una hora antes de dormir y optar por actividades más relajantes, como la lectura o la meditación.

Cenar liviano

La alimentación también juega un papel importante en la calidad del sueño. Consumir comidas pesadas, picantes o con alto contenido de azúcar antes de acostarse puede provocar malestar y dificultar el descanso. Lo ideal es optar por cenas ligeras y saludables, como ensaladas, yogur con frutos secos o infusiones relajantes como la manzanilla.

Actividad física

Realizar ejercicio de forma regular contribuye a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, es importante evitar entrenamientos intensos en las horas previas a acostarse, ya que pueden generar un estado de activación que dificulta el descanso. Lo recomendable es hacer actividad física por la mañana o en la tarde y optar por ejercicios relajantes como el yoga antes de dormir.

Con información de NA