El cultivo más rápido de la huerta: por qué agosto es el mejor momento para sembrarlo

Además del rabanito, agosto es un buen momento para comenzar otros cultivos de estación.

Empezar una huerta suele asociarse con paciencia. Muchas verduras necesitan varios meses para desarrollarse y eso hace que algunas personas abandonen el proyecto antes de ver los primeros resultados. Sin embargo, no todas las especies tienen el mismo ritmo de crecimiento.

Hay una hortaliza que se destaca por desarrollarse mucho más rápido que la mayoría y que, además, es muy sencilla de cultivar. Por eso suele ser una de las primeras recomendaciones para quienes quieren iniciarse en la huerta familiar.

El rabanito, uno de los cultivos de crecimiento más rápido

El protagonista es el rabanito, una hortaliza que puede cultivarse prácticamente durante todo el año, aunque el final del invierno y el comienzo de la primavera ofrecen condiciones muy favorables para su desarrollo.

Fotos gentileza.-

De acuerdo con los calendarios de siembra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), agosto es un momento adecuado para incorporarlo a la huerta en gran parte del país, ya que el aumento gradual de las horas de luz y las temperaturas favorecen la germinación y el crecimiento.

Si bien el tiempo de cosecha depende de la variedad, la región y las condiciones climáticas, el rabanito suele ser una de las verduras que primero está lista dentro de una huerta familiar.

¿Por qué conviene sembrarlo en agosto?

Durante agosto la huerta comienza a «despertarse» después del invierno.

Las temperaturas empiezan a subir lentamente, los días son cada vez más largos y muchas especies encuentran condiciones ideales para desarrollarse.

Aprovechar este momento permite adelantar la producción de primavera y comenzar a cosechar antes que con otros cultivos que requieren más tiempo.

Una verdura ideal para quienes recién empiezan

El rabanito tiene varias ventajas que lo convierten en un cultivo perfecto para principiantes.

Entre ellas:

ocupa muy poco espacio;

puede sembrarse directamente en la tierra o en macetas;

no necesita trasplantes;

requiere cuidados sencillos;

permite obtener resultados relativamente rápidos.

Por eso también es una buena opción para quienes disponen únicamente de un balcón, un patio pequeño o una terraza.

Cómo sembrarlo correctamente

Las semillas deben colocarse directamente en el lugar donde crecerán.

Lo ideal es hacerlo a aproximadamente un centímetro de profundidad y dejar algunos centímetros entre una planta y otra para que las raíces tengan espacio suficiente para desarrollarse.

Después de la siembra, conviene mantener la tierra húmeda, pero evitando los encharcamientos.

Los cuidados que necesita

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan:

elegir un lugar con varias horas de sol por día;

mantener el suelo siempre húmedo, sin exceso de agua;

eliminar las malezas que compitan por nutrientes;

evitar sembrar demasiado junto;

cosechar cuando la raíz haya alcanzado un tamaño adecuado para que conserve su textura y sabor.

Otras verduras que también podés sembrar en agosto

Además del rabanito, agosto es un buen momento para comenzar otros cultivos de estación.

Entre ellos:

lechuga;

espinaca;

acelga;

rúcula;

remolacha;

zanahoria;

arvejas;

cebolla de verdeo;

perejil.

Muchas de estas especies pueden sembrarse de manera escalonada para extender el período de cosecha durante la primavera.

Tener una huerta también ayuda a comer mejor

Más allá de la satisfacción de producir alimentos propios, cultivar una huerta en casa permite incorporar verduras frescas a la alimentación, reducir gastos y aprovechar espacios que muchas veces permanecen sin uso.

El INTA destaca que una huerta familiar no requiere grandes superficies ni conocimientos avanzados. Con una buena planificación, algunas semillas y cuidados básicos, es posible producir verduras durante buena parte del año y disfrutar de alimentos recién cosechados.